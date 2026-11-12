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CC-Primero Canarias | Elecciones Generales 29N

Redacción RTVC
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Quiénes son los candidatos y candidatas de CC-Primero Canarias al Congreso de los Diputados por Canarias en las Elecciones Generales del 29N

Provincia Santa Cruz de Tenerife

  1. Cristina Valido García.
  2. Jonathan De Felipe Lorenzo.
  3. Atteneri Falero Alonso.
  4. Óscar Libertad Ramos Armas.
  5. María Candelaria Márquez Navarro.
  6. Rubén García Casañas.
  7. María Belén González Rodríguez.

Suplentes:

  1. Moisés Afonso León.
  2. Patricia Rodríguez Bello.
  3. José Yeray Padilla Cruz.
  4. Elena Perdomo Alonso.
  5. Gerardo Vera Álvarez.
  6. Carmen Teresa Medina Plasencia.

Provincia Las Palmas

  1. Teodoro Claret Sosa Monzón.
  2. María Fernández Pérez.
  3. Juan José Rodríguez Pérez.
  4. Minerva Carmen Alonso Santana.
  5. David Monte López.
  6. María del Carmen González Medina.
  7. Raúl Salvador García Brink.
  8. Etna-Thiare Alegría Suárez.

Suplentes:

  1. Rafael Juan Robaina Romero.
  2. Mónica Raquel Marrero Santana.
  3. Yair Rodríguez Pérez.
  4. Nayra Navarro Ruano.
  5. Saúl González Quintana.

Quiénes son los candidatos y candidatas de CC-Primero Canarias al Senado por Canarias en las Elecciones Generales del 29N

Circunscripción Tenerife

1. Juan Alfonso Cabello Mesa.

Suplente 1: Diana Mora Izquierdo.

Suplente 2: Alejandro García Delgado.

2. Patricia León Pérez.

Suplente 1: Javier Rivero Rodríguez.

Suplente 2: Andrea Carballo Farina.

Circunscripción Gran Canaria

1. Elisabet Santana Rosales.

Suplente 1: Miguel Ángel Hernández Infantes.

Suplente 2: Sara Segura Quintana.

2. Samuel Henríquez Quintana.

Suplente 1: Ingrid Navarro Armas.

Suplente 2: Faneque Javier Hernández Bautista

Circunscripción Lanzarote

1. Daisy Villalba Perdomo.

Suplente 1: Marciano Acuña Betancor.

Suplente 2: María Matilde Corujo Fontes.

Circunscripción Fuerteventura

1. Nuria Cabrera Méndez.

Suplente 1: José Benito Alonso Placeres.

Suplente 2: Guacimara de la Peña Sosa Hernández.

Circunscripción La Palma

1. Míriam Perestelo Rodríguez (CCa-1.ºCAN, CCa-1.ºCAN).

Suplente 1: Carlos De Paz González.

Suplente 2: Erika Castro Pérez (CCa-1.ºCAN).

Circunscripción La Gomera

1. Víctor Tomás Chinea Mendoza (CCa-1.ºCAN, CCa-1.ºCAN).

Suplente 1: Nuria Esther Niebla Chinea.

Suplente 2: Christian Méndez Benedetti (CCa-1.ºCAN).

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