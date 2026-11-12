Quiénes son los candidatos y candidatas de CC-Primero Canarias al Congreso de los Diputados por Canarias en las Elecciones Generales del 29N
Provincia Santa Cruz de Tenerife
- Cristina Valido García.
- Jonathan De Felipe Lorenzo.
- Atteneri Falero Alonso.
- Óscar Libertad Ramos Armas.
- María Candelaria Márquez Navarro.
- Rubén García Casañas.
- María Belén González Rodríguez.
Suplentes:
- Moisés Afonso León.
- Patricia Rodríguez Bello.
- José Yeray Padilla Cruz.
- Elena Perdomo Alonso.
- Gerardo Vera Álvarez.
- Carmen Teresa Medina Plasencia.
Provincia Las Palmas
- Teodoro Claret Sosa Monzón.
- María Fernández Pérez.
- Juan José Rodríguez Pérez.
- Minerva Carmen Alonso Santana.
- David Monte López.
- María del Carmen González Medina.
- Raúl Salvador García Brink.
- Etna-Thiare Alegría Suárez.
Suplentes:
- Rafael Juan Robaina Romero.
- Mónica Raquel Marrero Santana.
- Yair Rodríguez Pérez.
- Nayra Navarro Ruano.
- Saúl González Quintana.
Quiénes son los candidatos y candidatas de CC-Primero Canarias al Senado por Canarias en las Elecciones Generales del 29N
Circunscripción Tenerife
1. Juan Alfonso Cabello Mesa.
Suplente 1: Diana Mora Izquierdo.
Suplente 2: Alejandro García Delgado.
2. Patricia León Pérez.
Suplente 1: Javier Rivero Rodríguez.
Suplente 2: Andrea Carballo Farina.
Circunscripción Gran Canaria
1. Elisabet Santana Rosales.
Suplente 1: Miguel Ángel Hernández Infantes.
Suplente 2: Sara Segura Quintana.
2. Samuel Henríquez Quintana.
Suplente 1: Ingrid Navarro Armas.
Suplente 2: Faneque Javier Hernández Bautista
Circunscripción Lanzarote
1. Daisy Villalba Perdomo.
Suplente 1: Marciano Acuña Betancor.
Suplente 2: María Matilde Corujo Fontes.
Circunscripción Fuerteventura
1. Nuria Cabrera Méndez.
Suplente 1: José Benito Alonso Placeres.
Suplente 2: Guacimara de la Peña Sosa Hernández.
Circunscripción La Palma
1. Míriam Perestelo Rodríguez (CCa-1.ºCAN, CCa-1.ºCAN).
Suplente 1: Carlos De Paz González.
Suplente 2: Erika Castro Pérez (CCa-1.ºCAN).
Circunscripción La Gomera
1. Víctor Tomás Chinea Mendoza (CCa-1.ºCAN, CCa-1.ºCAN).
Suplente 1: Nuria Esther Niebla Chinea.
Suplente 2: Christian Méndez Benedetti (CCa-1.ºCAN).