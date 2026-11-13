Primera jornada de la campaña electoral para el 29N

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Los candidatos canarios del Partido Socialista al Congreso y al Senado apelan a «la fuerza de la gente». E invitan a «votar con fuerza» el 29-N. En sus actos de apertura de campaña en Tenerife y Gran Canaria insistieron en la defensa de los derechos sociales.

El cambio necesario es el lema de campaña que ha elegido el Partido Popular. Los populares consideran que se trata de unos comicios históricos. Militantes y cargos del partido han arropado a los candidatos en los actos de inicio de campaña en las dos capitales canarias.

Por su parte, Unidad del Pueblo Canario, la confluencia integrada por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, arrancó la campaña electoral en ambas provincias reivindicándose como un voto útil. Se comprometen a mejorar el acceso a la vivienda y los servicios públicos.

Coalición Canaria-Primero Canarias afronta esta campaña desde la unidad del nacionalismo con una alianza que aspira a ampliar su representación en el Congreso y a estar presente en el Senado con una voz canaria que, aseguran, defienda los intereses del archipiélago en Madrid

En el arranque de campaña de VOX, el candidato al Congreso, Alejandro Gómez, ha asegurado que «estamos en un momento decisivo, una oportunidad histórica», y que España necesita que el próximo gobierno tenga como «única prioridad el bien y el interés de los españoles». Para conseguirlo, dicen, es imprescindible llenar las urnas de papeletas de VOX el 29 de noviembre.