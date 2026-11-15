La mejora del empleo y la defensa de las pensiones y las ayudas a la dependencia son algunas de las propuestas que este domingo han defendido los candidatos canarios del Partido Socialista al Congreso y al Senado. Lo han hecho en dos actos celebrados en Tenerife y Fuerteventura.

Además, el encuentro por el Día de la Vecindad, en La Laguna, ha sido el lugar elegido por los candidatos del Partido Socialista para hablar de empleo. Se comprometen a trabajar para mejorar la calidad de las ofertas y generar oportunidades en sectores de alta cualificación.

En Fuerteventura, han visitado el Mercadillo de Costa Calma, en Pájara. Allí se han reunido con la comunidad local y con la extranjera. Durante el paseo, trasladaron sus propuestas a la población y pidieron el 29 de noviembre. El apoyo a la Dependencia y a las Pensiones, afirmaron, es el modelo que quieren para el país.

Por su parte, el Partido Popular ha planteado este domingo a los votantes la necesidad de adoptar medidas a corto y medio plazo para controlar el flujo masivo de inmigración irregular hacia las Islas. Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna son las localidades que han visitado los candidatos populares.

En Tenerife los candidatos del Partido Popular han atendido las demandas de la ciudadanía de cara la cita electoral del 29 de noviembre. En Gran Canaria, Teresa Ortega, candidata al Congreso, ha detallado la las necesidades de Canarias para aumentar el controlen materia migratoria.

Ortega expuso la magnitud del éxodo que asume Canarias desde África. El Partido Popular ha propuesto relanzar la cooperación internacional a través de una colaboración más moderna, transparente y eficaz, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España.

Los candidatos al Congreso por Las Palmas y al senado por Gran Canaria de Unidad del Pueblo canario han escogido este domingo el casco de la villa mariana de Teror, en Gran Canaria, para hablar sobre sus propuestas para el sector primario y para los pequeños y medianos comerciantes.

Jornada de reparto de folletos en el municipio grancanario de Teror. Unidad del Pueblo canario se compromete a defender en las cortes un nuevo pacto económico que blinde las ayudas existentes para el sector primario, proteja el REF y que integre medidas específicas dirigidas al pequeño y mediano comercio.



También han presentado propuestas para proteger la artesanía.

La soberanía energética y el alto coste de la vida han centrado los actos de campaña de Coalición Canaria- Primero Canarias, que se han comprometetido a exigir a Madrid una respuesta firme y con garantía de resultados que tenga en cuenta las singularidades de las islas.

Coalición Canaria- Primero Canarias exigirá al Estado que la financiación llegue a las islas en tiempo y forma. En Fuerteventura la central térmica del Charco ha sido le escenario en que los nacionalistas han defendido la soberanía energética.

Su propuesta pasa por evitar sobrecostes en la cesta de la compra, pero también que Canarias sufra más apagones.

Mesa informativa de VOX en el mercadillo de Jinamar, en la capital grancanaria. La formación de Santiago Abascal se ha trasladado a uno de los puntos más visitados en esta jornada dominical con el fin de trasladarle a la ciudadanía su programa electoral sin intermediarios.