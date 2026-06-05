La universidad cerrará su sede institucional y suspenderá exámenes de máster ante el dispositivo especial de seguridad y movilidad

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha decretado la adopción de la modalidad de teletrabajo para el próximo 11 de junio debido a la visita del papa León XIV a la isla y al amplio dispositivo de seguridad y movilidad previsto por las autoridades.

Imagen de archivo del Campus de Tafira | ULPGC

La decisión responde a una recomendación formulada por el Comité de Emergencias de la institución, que ha evaluado el impacto de las restricciones de circulación y acceso derivadas del operativo organizado con motivo de la visita papal.

Teletrabajo obligatorio en Vegueta y edificios centrales

La medida tendrá carácter obligatorio para todo el personal adscrito a la sede institucional y a los edificios administrativos centrales de la ULPGC, ubicados en una de las zonas directamente afectadas por el dispositivo de seguridad, en el barrio de Vegueta.

El personal docente y el técnico, de gestión, administración y servicios deberá desempeñar sus funciones mediante teletrabajo siempre que tenga autorizada o habilitada esta modalidad. La universidad también considera habilitado al personal que, aun sin autorización formal, disponga de herramientas tecnológicas y medios suficientes para desarrollar su actividad a distancia.

Como consecuencia, la Sede Institucional y el edificio de servicios administrativos centrales permanecerán cerrados al público, manteniéndose únicamente los servicios mínimos de seguridad. La atención administrativa se canalizará a través de los medios telemáticos de la institución.

Recomendación para el resto de campus

En el caso del personal de administración y servicios y del profesorado de otros campus, centros y espacios universitarios no afectados directamente por el dispositivo, la ULPGC ha optado por recomendar el teletrabajo durante esa jornada, especialmente para quienes deban desplazarse por áreas con restricciones de tráfico o utilicen el transporte público en el área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria.

La universidad busca así minimizar los desplazamientos y facilitar la continuidad de la actividad laboral, teniendo en cuenta las alteraciones de movilidad previstas durante la visita del pontífice.

Suspendidos los exámenes de máster el 11 de junio

El rector de la ULPGC ya había comunicado semanas atrás, durante el Consejo de Gobierno, la suspensión de los exámenes de máster previstos para el 11 de junio, dado que ese día no estaba programada actividad docente presencial ni pruebas de grado.

En este sentido, la vicerrectora de Planificación y Ordenación Académica, Belén López, instó a los distintos centros universitarios a reprogramar los exámenes de máster para evitar desplazamientos durante una jornada marcada por las restricciones de seguridad.

Además, la universidad permitirá el 12 de junio que el personal docente y administrativo adapte su horario de entrada si los accesos a sus centros resultan afectados por las restricciones viarias previstas entre las 06:00 y las 09:00 horas, coincidiendo con el desplazamiento del papa León XIV hacia el Aeropuerto de Gran Canaria.