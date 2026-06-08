Mantener una hidratación constante, llevar una alimentación ligera, usar ropa clara y de tejidos naturales, proteger la cabeza con gorra o sombrero, portar calzado cómodo, usar protección solar y llevar las dosis de su medicación habitual son los principales consejos

Preparativos en el Estadio de Gran Canaria donde el papa celebrará una misa el próximo 11 de junio. RTVC.

La Consejería de Sanidad de Canarias emite una serie de recomendaciones saludables para que la ciudadanía que acuda a alguno de los actos programados en Gran Canaria y Tenerife con motivo de la visita del papa León XIV al archipiélago lo haga con garantías de seguridad para su salud.

Para ello, se ha publicado un díptico con los consejos a seguir para disfrutar de las jornadas de la visita papal de forma segura.

Además, profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y los hospitales universitario de Canarias (HUC) y de Gran Canaria Doctor Negrín participan en una serie de videos divulgativos sobre estos consejos saludables, bajo el título “5 tips para prevenir urgencias”, material que se publicará en las redes sociales tanto de la Consejería, como del SUC y los centros hospitalarios públicos de Canarias, adscritos al Servicio Canario de la Salud (SCS).

Hidratación y nutrición

En cuanto a la hidratación y la nutrición, se recuerda la importancia de evitar bebidas pesadas y con exceso de cafeína, las bebidas alcohólicas o los refrescos muy azucarados actúan como diuréticos acelerando la deshidratación. Por ello, se recomienda priorizar el agua o las bebidas con sales minerales; mantener una alimentación ligera y llevar alimentos que aporten energía rápida pero que no resulten pesados ni se deterioren con el calor exterior.

Es importante tener agua siempre a mano y no esperar a tener sensación de sed para beber. Para ello, se debe dar pequeños sorbos de agua de manera constante a lo largo del día, recomendándose beber alrededor de dos litros de agua diarios por persona.

También se recuerda la importancia de comer frutos secos naturales (sin exceso de sal), fruta fresca bien lavada y barritas de cereales integral.

Vestimenta y calzado

Por otro lado, en lo referente a la vestimenta, se insiste en que la exposición prolongada a la intemperie exige una vestimenta adecuada que responda a los cambios térmicos de la jornada. Por ello, se recomienda usar ropa fresca, holgada y de tejidos naturales transpirables (como el algodón). Sin embargo, recuerde que la jornada puede alargarse, para lo que debe llevar alguna pieza de abrigo ligera en la mochila para cuando caiga el sol. También se recomienda llevar un paraguas pequeño, pues puede servir eficazmente como sombrilla para resguardarse de la radiación directa en las horas críticas de espera y le protegerá si surge un chubasco imprevisto.

Para el calzado, se recuerda la importancia de no estrenar calzado y usar los zapatos más cómodos y habituados a su pie, cerrados y con buen amortiguación o calzado deportivo. También se hace hincapié en usar calcetines limpios de algodón para evitar ampollas.

Protección solar

Se incide en que el autocuidado es fundamental en grandes concentraciones de personas para evitar golpes de calor y descompensaciones. Por ello, se recomienda aplicarse protector solar de alta graduación (SPF 50+) treinta minutos antes de salir de casa y reaplicarlo estrictamente cada dos horas, especialmente si transpira.

También se recuerda la necesidad de mantenga la cabeza cubierta mediante gorra, sombrero o pamela; utilizar gafas de sol homologadas con filtro UV para evitar la fatiga ocular.

Pacientes crónicos

Se recuerda a las personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas u otras patologías crónicas, extremar las precauciones para disfrutar de la jornada de forma segura. Por ello, se aconseja llevar consigo las dosis de medicación de todo el día en un pastillero accesible, más dos dosis de reserva por si se retrasara el regreso.

También debe llevarse la tarjeta sanitaria original y una copia en papel de su último informe clínico o tratamiento habitual.

Durante la jornada, y ante cualquier síntoma como mareos, visión borrosa, fatiga extrema o falta de aire, se destaca la importancia de buscar la sombra y pedir ayuda inmediata.

Además, se recomienda tener siempre localizados los puntos de asistencia y equipos sanitarios del preventivo, así como las vías de evacuación de la organización ante cualquier incidente o emergencia que se detecte.