Los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife, Tráfico ha establecido restricciones a la circulación para garantizar la seguridad y la fluidez de los desplazamientos

Tráfico pide evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles durante la visita de León XIV a Canarias

Con motivo del viaje apostólico que realizará el papa León XIV a Canarias el jueves 11 y el viernes 12 de junio, la Dirección General de Tráfico ha elaborado un plan operativo de regulación y vigilancia para hacer frente a las afecciones al tráfico que se derivarán del importante dispositivo de seguridad previsto.

Con el fin de garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos a los que esta visita dará lugar, Tráfico insta a evitar todos aquellos desplazamientos que no sean imprescindibles, así como a seguir las recomendaciones realizadas por las distintas administraciones a las empresas para que faciliten, siempre que sea posible, el teletrabajo durante los días de la visita y a los trabajadores para que se acojan a dicha medida.

Aquellos ciudadanos que deseen acudir a los actos programados deberán planificar con antelación sus desplazamientos y, en la medida de lo posible, utilizar el transporte público o las zonas de aparcamientos habilitados para vehículos privados.

Todas las medidas adoptadas por la Dirección General de Tráfico podrán ser objeto de levantamiento o modulación, en función del desarrollo las actuaciones asociadas a la visita prevista y de las condiciones de la circulación, pudiendo establecerse nuevos puntos de restricción para garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos, a cuyos efectos se darán instrucciones oportunas a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y difusión adecuada de las mismas.

Medidas

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Se prohíbe la circulación, con carácter general, de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (M.M.A.) o masa máxima de conjunto (M.M.C) en los siguientes tramos y periodos que se relacionan a continuación:

PROVINCIA VIA PK INICIO PK FIN SENTIDO Desde Hasta Hora Fecha Hora Fecha Las Palmas GC-1 0,000 61,200 Ambos sentidos 08:00 11/06/2026 14:00 11/06/2026 Las Palmas GC-3 4,100 10,000 Ambos sentidos 15:00 11/06/2026 21:00 11/06/2026 Las Palmas GC-31 0,000 3,000 Ambos sentidos 15:00 11/06/2026 21:00 11/06/2026 Las Palmas GC-1 0,000 18,300 Ambos sentidos 06:00 12/06/2026 09:00 12/06/2026 Santa Cruz de Tenerife TF-1 0,000 59,000 Ambos sentidos 06:00 12/06/2026 18:00 12/06/2026 Santa Cruz de Tenerife TF-2 0,000 5,203 Ambos sentidos 06:00 12/06/2026 18:00 12/06/2026 Santa Cruz de Tenerife TF-4 1,180 3,847 Ambos sentidos 06:00 12/06/2026 18:00 12/06/2026 Santa Cruz de Tenerife TF-5 1,465 39,499 Ambos sentidos 06:00 12/06/2026 18:00 12/06/2026

Quedan exentos de esta prohibición, los vehículos y conjunto de vehículos de cualquier masa máxima autorizada, los Vehículos de emergencias, vehículos de auxilio en vías públicas y vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria de circulación al superar, por sus características técnicas o por razón de la carga indivisible transportada, los valores de las masas o dimensiones máximas permitidas que, en función de su urgente utilización en labores de prevención y extinción de incendios, protección del medio ambiente, mantenimiento de las condiciones de vialidad de las carreteras y salvamento de vidas humanas, tengan que ineludiblemente circular en el horario restringido citado.

Para ello, en el momento de inicio del desplazamiento, se comunicará al Centro de Gestión de Tráfico de la zona afectada, el número de autorización complementaria o, en su defecto la matrícula del vehículo, así como el servicio urgente a realizar e itinerario que seguirán desde su origen hasta el lugar de destino.

Mercancías peligrosas

Se prohíbe la circulación a los vehículos que deban llevar los paneles naranja de señalización de peligro reglamentarios conforme el Acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR):

PROVINCIA VIA PK INICIO PK FIN SENTIDO Desde Hasta Hora Fecha Hora Fecha Las Palmas GC-1 0,000 61,200 Ambos sentidos 08:00 11/06/2026 14:00 11/06/2026 Las Palmas GC-3 4,100 10,000 Ambos sentidos 15:00 11/06/2026 21:00 11/06/2026 Las Palmas GC-31 0,000 3,000 Ambos sentidos 15:00 11/06/2026 21:00 11/06/2026 Las Palmas GC-1 0,000 18,300 Ambos sentidos 06:00 12/06/2026 09:00 12/06/2026 Santa Cruz de Tenerife TF-1 0,000 59,000 Ambos sentidos 06:00 12/06/2026 18:00 12/06/2026 Santa Cruz de Tenerife TF-2 0,000 5,203 Ambos sentidos 06:00 12/06/2026 18:00 12/06/2026 Santa Cruz de Tenerife TF-4 1,180 3,847 Ambos sentidos 06:00 12/06/2026 18:00 12/06/2026 Santa Cruz de Tenerife TF-5 1,465 39,499 Ambos sentidos 06:00 12/06/2026 18:00 12/06/2026

Podrán ser eximidas de esta prohibición mediante autorización especial cuando se solicite y justifique la necesidad de transportar las siguientes mercancías:

– Materias destinadas al aprovisionamiento de estaciones de servicio, incluidas los combustibles destinados a centros de consumo propio para el aprovisionamiento de vehículos de transporte por carretera.

– Combustibles con destino a puertos, aeropuertos y bases estacionales de aeronaves de lucha contra incendios con la finalidad de abastecer buques y aeronaves.

– Gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, y gases transportados a particulares para asistencia sanitaria domiciliaria, así como su suministro a almacenes cuando se acredite que se transportan a estos destinos.

Suspensión de obras en carreteras

Con motivo de desplazamientos masivos de vehículos previstos para los días 11 y 12 de junio de 2026 se solicitará a los Organismos titulares de carreteras la suspensión de obras que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia:

– Desde las 06:00 horas hasta las 23:00 horas del día 11 de junio de 2026, en la isla de Gran Canaria en las vías:

PROVINCIA VIA PK INICIO PK FIN SENTIDO Las Palmas GC-1 0,000 61,200 Ambos sentidos Las Palmas GC-3 4,100 10,000 Ambos sentidos Las Palmas GC-31 0,000 3,000 Ambos sentidos

– Desde las 06:00 horas hasta las 9:00 horas del día 12 de junio de 2026 en la isla de Gran Canaria en las vías:

PROVINCIA VIA PK INICIO PK FIN SENTIDO Las Palmas GC-1 0,000 18,300 Ambos sentidos

– A partir de las 00:00 hasta las 18:00 horas del día 12 de junio de 2026, en la isla de Tenerife:

PROVINCIA VIA PK INICIO PK FIN SENTIDO Santa Cruz de Tenerife TF-1 0,000 59,000 Ambos sentidos Santa Cruz de Tenerife TF-2 0,000 5,203 Ambos sentidos Santa Cruz de Tenerife TF-4 1,180 3,847 Ambos sentidos Santa Cruz de Tenerife TF-5 1,465 39,499 Ambos sentidos

Regulación del tráfico

Con el fin de garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos, se desarrollarán las siguientes medidas de regulación y ordenación de la circulación:

Gran Canaria del 1 al 11 de junio

– Corte dinámico a la circulación en sentido creciente (sentido sur) y cierre de incorporaciones de la vía GC-1 desde p.k. 15 a p.k. 56 en horario entre 10:30 horas y 11:45 horas.

– Corte a la circulación en ramales de salida de GC-1 hacia GC-500 en los sentidos creciente y decreciente (sentido sur y sentido norte) en horario entre 9:30 horas y 14:00 horas.

– Corte dinámico a la circulación en sentido decreciente (sentido norte) y cierre de incorporaciones de la vía GC-1 desde p.k. 56 a p.k. 0 en horario entre 12:15 horas y 13:15 horas.

– Corte a la circulación GC-31 (Túnel de San José) sentido norte y desvío de circulación sentido sur en horario entre 12:45 horas y 13:15 horas.

11 de junio de 2026 – Isla de Gran Canaria

– Corte dinámico a la circulación en sentido creciente (sentido norte) y cierre de incorporaciones de la vía GC-3 desde p.k. 6 a p.k. 9 en horario entre 17:30 horas y 18:30 horas.

– Corte dinámico a la circulación en sentido decreciente (sentido sur) y cierre de incorporaciones de la vía GC-3 desde p.k. 9 a p.k. 6 en horario entre 19:30 horas y 21:00 horas.

– Corte a la circulación en carril deceleración p.k. 9 de la vía GC-3 desde las 13:00 horas hasta 21:00 horas.

12 de junio de 2026 – Gran Canaria

– Corte dinámico a la circulación en sentido ascendente (sentido sur) y cierre de incorporaciones de la vía GC-1 desde p.k. 0 a p.k. 15 en horario entre 7:30 horas y 8:30 horas.

– Corte a la circulación GC-31 (Túnel de San José) sentido sur y desvío de circulación sentido norte en horario entre 7:30 horas y 08:00 horas.

Tenerife del 1 al 12 de junio

– Corte dinámico a la circulación el Camino asfaltado El Matadero en ambos sentidos de circulación en horario entre las 08:45 y las 10:00 horas.

– También corte dinámico a la circulación en ambos sentidos de circulación y cierre de incorporaciones a la vía TF-24 desde p.k. 1,3 a p.k. 0 en horario entre las 08:45 horas y las 10:00 horas.

– Corte dinámico a la circulación en sentido decreciente de circulación y cierre de incorporaciones a la vía TF-5 desde p.k. 15 a salida 8 A en horario de 08:45 a 09:30 horas.

– Corte dinámico a la circulación en ambos sentidos de circulación y cierre de incorporaciones a la vía TF-13 desde p.k. 0 A p.k. 4,0 (glorieta) en horario entre las 09:15 horas y las 11:30 horas.

– Corte dinámico a la circulación en sentido decreciente de la circulación y cierre de incorporaciones de la vía TF-5 desde p.k. 9 a p.k. 0 en horario entre las 09:30 horas y las 11:45 horas.

12 de junio de 2026 – Santa Cruz de Tenerife

– Corte dinámico a la circulación y cierre de incorporaciones a la vía TF-5 sentido creciente desde el pk 0 hasta la salida 12 conexión con la vía TF-152 en horario entre 13:00 horas y 14:30 horas.

– Corte dinámico a la circulación en ambos sentidos de circulación y cierre de incorporaciones de la vía TF-152 desde el p.k. 3 a p.k. 4,500 en horario entre 13:00 horas y 14:30 horas.

– Corte dinámico a la circulación en ambos sentidos de circulación y cierre de incorporaciones a la vía TF-152 p.k. 4,500 y la vía TF-235 p.k. 2,300 en horario en horario entre 13:00 horas y 14:30 horas.

– Corte dinámico a la circulación en ambos sentidos de circulación y cierre de incorporaciones la vía TF-235 desde el p.k. 2,300 a p.k. 0,500 en horario en horario entre 13:00 horas y 14:30 horas.

Otras medidas

Durante el 12 de junio el carril derecho de la carretera TF-4, ambos sentidos, quedará excluido a la circulación para su utilización como zona de estacionamiento para vehículos reservados y autorizados (autobuses), estableciéndose las medidas de señalización y balizamiento en horario de 06:00 a 18:00 horas.