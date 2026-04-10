El encausado tendrá que cumplir siete años de libertad vigilada y el pago de una indemnización

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a nueve años de prisión a un hombre por agredir sexualmente, robar y golpear a una anciana de 74 años en su apartamento en el municipio tinerfeño de Arona en el año 2018, la cual llegó a testificar contra él antes de su fallecimiento, que en principio se produjo por causas ajenas a este asalto.

Condenado nueve años por agredir sexualmente a una anciana en Tenerife / Archivo RTVC

El tribunal le impuso además siete años de libertad vigilada y el pago de una indemnización que se determinará en ejecución de sentencia y que la Fiscalía elevó hasta los 33.500 euros durante la sesión final del juicio.

También se ordena al condenado a la devolución de 3.500 euros y dos joyas sustraídas, así como el abono de una sanción económica de 800 euros por un delito leve de lesiones.

Análisis del ADN

La decisión condenatoria se fundamenta en el concluyente análisis de ADN y en las grabaciones de las cámaras de seguridad en las que la víctima reconoció al autor.

Pocos días después de los hechos, se reconoció al encausado a través de las redes sociales y también se le atribuye un robo en los alrededores del apartamento.

Según la Policía Nacional, el hombre accedió al domicilio de su víctima tras escalar un muro de casi dos metros y perpetró la agresión física y sexual mediante el uso de la fuerza.

El procesado aprovechó el profundo estado de intimidación de la mujer para registrar exhaustivamente la vivienda y forzar la apertura de una caja fuerte de donde extrajo dinero, tres piezas de joyería y las llaves de la casa.

Ningún síntoma de intoxicación etílica

Los peritos médicos certificaron la existencia de diversas heridas y contusiones en la mujer plenamente compatibles con el relato de los hechos.

La víctima pudo testificar antes de su fallecimiento, en principio por causas ajenas al asalto, que el atacante había actuado con aparente normalidad y sin mostrar ningún síntoma de intoxicación etílica.

El abogado defensor solicitó la absolución de su cliente tras calificar la prueba biológica de elemento periférico y reclamó la aplicación de la atenuante penal por dilaciones indebidas.