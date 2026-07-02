El Estado compensa a Canarias con 7,8 millones más por los efectos de la guerra en Oriente Medio

El Ejecutivo central dará un total de 23,1 millones de euros al archipiélago para paliar los efectos de este conflicto en Canarias

El Gobierno de España va a transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias 7,8 millones de euros, adicionales a los 15,3 millones acordados en marzo pasado, como compensación por el decreto de extensión de las ayudas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, hasta un total de 23,1 millones.

El acuerdo se ha hecho público por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia ante la prensa en la que han rechazado contestar a preguntas ajenas a este asunto.

Un nuevo real decreto hasta septiembre

La compensación a Canarias por la respuesta económica por la guerra en Oriente Medio parte del decreto del Gobierno de España de marzo pasado, que tenía vigencia hasta el 30 de junio, en el que muchas medidas estaban vinculadas a la rebaja del IVA, que no se aplica en Canarias.

Ante la protesta del Gobierno de Canarias, ambas administraciones acordaron entonces una compensación de 15,3 millones de euros, a los que la Comunidad Autónoma añadió de fondos propios otros 14,5, hasta un total de 29,8 millones, para la aplicación de medidas específicas en las islas.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un nuevo real decreto que prorroga hasta septiembre parte de las ayudas para todo el país, y en esta ocasión, según explicaron Clavijo y Torres, el acuerdo con Canarias se ha cerrado con antelación y la compensación se ha fijado en 7,8 millones de euros.

Torres anunció que la transferencia específica y extraordinaria de los 23,1 millones de euros que suman las ayudas a Canarias por la guerra en Oriente Medio se aprobará en el Consejo de Ministros.

«Canarias ya puede contar con esos 23,1 millones de euros una vez el acuerdo quede formalmente aprobado el martes», ha garantizado Ángel Víctor Torres.

El Estado compensa a Canarias con 7,8 millones más por los efectos de la guerra en Oriente Medio. EFE / Maria Aguilella Pardo

Voluntad para corregir la situación

Por otro lado, el ministro añadió que, si hubiera un nuevo real decreto-ley porque se extienden las ayudas por la guerra en Oriente Medio, se hará «exactamente lo mismo», es decir, articular la correspondiente compensación para la Comunidad Autónoma de Canarias, ha afirmado el ministro de Política Territorial.

Fernando Clavijo confirmó que, así como en el anterior decreto Canarias tuvo que reclamar las medidas compensatorias apropiadas, en este caso, las conversaciones han sido previas.

«Este es un acuerdo positivo que hace justicia con las singularidades de Canarias y con la ciudadanía canaria», ha dicho el presidente autonómico.

Para Clavijo, a pesar del «despiste inicial» del Ejecutivo central, el Gobierno de España «ha mostrado voluntad para corregir esa situación y compensar a los canarios, de forma que no queden en una situación de desigualdad respecto al resto de ciudadanos del territorio español».