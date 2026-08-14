Televisión Canaria inaugura la temporada de la Liga HyperMotion con el debut del CD Tenerife frente a la SD Eibar

La cadena pública arrancará la retransmisión con una previa al encuentro este domingo 16 de agosto desde las 15:20 horas

Televisión Canaria ofrecerá este domingo 16 de agosto, a partir de las 15:20 horas, el debut en directo del Club Deportivo Tenerife en la Liga HyperMotion frente a la Sociedad Deportiva Eibar. El equipo tinerfeño afronta esta primera jornada de la temporada 2026-2027 en el Estadio Municipal de Ipurúa tras haber consumado recientemente su regreso a la Segunda División y llegar a este estreno oficial avalado por la victoria en el Trofeo Villa de Leganés durante su último partido de pretemporada.

La narración del encuentro estará a cargo del periodista Dani Álvarez, acompañado en los comentarios analíticos por Aarón Darias. Asimismo, Gabri Hernández se desplegará a pie de campo con el micrófono inalámbrico para recoger de primera mano el minuto a minuto desde los banquillos.

Amplio seguimiento con previa y post partido desde Ipurúa

La cobertura de la cadena arrancará cuarenta minutos antes del inicio del juego -previsto para las 16:00 horas- con una previa centrada en analizar las alineaciones, el ambiente en los aledaños de Ipurúa y la actualidad de ambos conjuntos. Durante este bloque previo, la retransmisión contará con la intervención de los entrenadores de ambos cuadros, Jokin Aranbarri por parte de la SD Eibar y Álvaro Cervera en la representación blanquiazul, quienes expondrán sus planteamientos tácticos antes del arranque del choque.

Posteriormente al partido, el equipo de deportes desplazado a tierras vascas completará la retransmisión entrevistando a varios jugadores de la plantilla para conocer sus primeras impresiones y análisis sobre el resultado obtenido en el feudo armero.

El partido se podrá seguir en directo a través de Televisión Canaria, rtvc.es y Canarias Play.

El choque en el Telenoticias

Los espacios informativos de Televisión Canaria se volcarán igualmente con la cita. La redacción de deportes avanzará la actualidad del choque en la edición del Telenoticias 2 del sábado por la noche y en el Telenoticias 1 de la sobremesa del domingo previo al duelo, recordando a los espectadores los horarios de la emisión y los datos más relevantes que rodean el regreso de la escuadra insular a la categoría de plata.

El encuentro se podrá seguir en directo en todo el archipiélago a través de la señal televisiva, en rtvc.es y en la plataforma digital Canarias Play.