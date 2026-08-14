Alonso Pérez, llega en el puesto 25ª de los monotipos, lo que supone subir 16 puestos respecto a su clasificación en la primera etapa con tan solo 19 años

Alonso Pérez culmina en solitario las 2.600 millas de la Mini Atlantique / Federación Canaria de Vela

El regatista canario Alonso Pérez Fernandez culminó este jueves los 2.600 millas náuticas de la regata en solitario Mini Atlantique con solo 19 años.

“Estoy tan feliz. Esta alegría es increíble. Solo tengo 19 años y empecé a competir en regatas oceánicas hace apenas 6 meses”, afirma en declaraciones recogidas por la página web de la organización de la regata a su llegada.

Para el joven navegante en solitario terminar la Mini Atlantique supone dar un paso decisivo en su objetivo final, que es participar en la Mini Transat 2027, una de las pruebas más exigentes y legendarias de la vela oceánica, informa la Real Federación Canaria de Vela.

Mejora su posición

El regatista del Real Club Náutico de Arrecife culminó la segunda etapa de la Mini Atlantique 2026, (Azores- Francia) en 8 días, 9 horas, 11 minutos y 12 segundos, y ha llegado a la meta en el puesto 25º de los 49 barcos que tomaron la salida en la categoría de monotipos.

“Estoy súper contento y muy orgulloso de mí mismo”, agrega en las declaraciones recogidas por la organización de la prueba. “Logré hacer el viaje de ida y vuelta a las Azores en mi propio barco: ¡ese era el gran objetivo del año! Ahora solo quiero descansar.”

El puesto 25 que ha conseguido Alonso en esta segunda etapa de la regata mejora sensiblemente (16 puestos) la posición que obtuvo en la primera. El monotipo “Lanzarote Marina Rubicón”, que así se llama la embarcación del joven navegante, llegó a Horta (Azores) en la posición 41 de los 53 barcos de serie que lograron terminar la primera etapa de la Mini Atlantique 2026. Ahora lo ha hecho en la 25ª.

Objetivo: Mini Transat 2027

Tanto la Mini Atlantique como la Mini Transat y otras regatas del circuito se disputan en los Mini 6.50 -monotipos o prototipos-, veleros de 6,50 metros de eslora, diseñados para la navegación oceánica en solitario.

La Mini Transat cruza el Atlántico, desde La Rochell Francia hasta Brasil con escala en Canarias. En la edición 2027 la escala será en Las Palmas de Gran Canaria.

Aunque gracias a sus patrocinadores Marina Rubicón Lanzarote y Lumar Canarias, el joven navegante dispone de barco y acumula millas y experiencia en el circuito – la Mini Atlantique es su séptima regata-, aún continúa buscando marcas o empresas que quieran acompañarle en su aventura y contribuyan a completar el presupuesto que necesita para estar en la salida de la Mini Transat 2027.