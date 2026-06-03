Ángel Zubiría será el entrenador del equipo español de Optimist en el Campeonato de Europa que se celebra en julio de 2026

El técnico canario Ángel Zubiría ha sido designado entrenador titular del equipo que representará a España en el Campeonato de Europa de la clase Optimist 2026, que tendrá lugar en julio en Gdyna (Polonia), informa la Real Federación Canaria de Vela.

Para Zubiría, esta será la cuarta ocasión en la que estará al frente de la selección, que en este europeo está conformada por ocho regatistas -entre ellas, la lanzaroteña Lola Carrión– y en la que ejerce como jefe de equipo el entrenador del RCN de Torrevieja, Enrique Mena.

Ángel Zubiría, designado entrenador titular del equipo que representará a España en el Campeonato de Europa de la clase Optimist

Un equipo campeón

Además de la regatista del RCN de Arrecife -campeona del ranking canario 2026 a pesar de competir en categoría sub 13-, en el equipo español para el europeo figuran cuatro regatistas de Baleares. Entre ellos, la vigente campeona de Europa, Lluc Bestar, y Jan Palou, campeón de la Copa 2026 e integrante del equipo que ganó para España el mundial de 2025.

Las federaciones murciana, catalana y valenciana, por su parte, aportan cada una un representante a la selección.

“Todos ellos son fijos en las quinielas en regatas internacionales y de la Excellence Cup, además de cabezas de serie de las federaciones autonómicas más potentes”, afirma el técnico canario que agrega: «Nuestro papel es conseguir que lleguen preparados mentalmente lo mejor posible y que se adapten a las condiciones que encontremos en Gdyna, porque técnicamente todos ellos tienen capacidad para ganar el europeo perfectamente».

Triunfo para Canarias

La elección de Zubiría como entrenador nacional para esta competición supone el regreso de Canarias a la primera línea técnica del Optimist español tras varios años de ausencia, pese a la presencia habitual de regatistas canarios en los primeros equipos.

El plan de preparación del equipo español hasta el Campeonato de Europa, que se celebra entre el 24 y el 31 de julio, incluye una estancia previa en la ciudad polaca para conocer «el club, la ciudad y sobre todo el campo de regatas».

Para Zubiría dirigir a la selección en un Campeonato Europeo, «es una experiencia muy enriquecedora que, por un lado, te exige, por otro, te enseña, pero sobre todo te da la oportunidad de vivir la ilusión de unos deportistas que llevan mucho tiempo luchando por llegar aquí».

Trayectoria de Zubiría

Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1980, aunque radicado en Las Palmas de Gran Canaria desde los dos años, Ángel Zubiría se inició como regatista en el Real Club Náutico de Gran Canaria a los nueve años.

Tras la etapa del Optimist, navegó en las clases 420 y 470 hasta que en el año 2000 se convirtió en entrenador.

Es entrenador nacional de la clase Optimist y atesora una amplia experiencia en esta y otras clases, tanto como técnico en distintos clubes de las islas -sobre todo en el RCN de Gran Canaria-, como en las funciones de jefe de equipo de la Real Federación Canarias de Vela en competiciones nacionales, responsabilidad que ha ejercido en multitud de ocasiones.