Tras diversas gestiones de investigación y seguimiento se pudo identificar a los dos fugitivos en la isla de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente, en el sur de la isla de Tenerife, a dos fugitivos reclamados por las autoridades húngaras por su presunta participación en diversos delitos de tráfico de drogas a gran escala.

Imagen archivo RTVC.

Los detenidos, junto con sus cómplices, habrían comprado una vivienda en Hungría. Todo ello, con el objetivo de cultivar cannabis, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Cannabis seco

En abril de 2025 se practicó entrada y registro en dicho domicilio, interviniéndose 6.289 plantas de cannabis. Así como, 58 kg de cannabis seco. Por tanto, se convirtió en la mayor plantación de marihuana incautada por Hungría en su historia. Además, enfrentándose los prófugos a 20 años de prisión.

Tras diversas gestiones de investigación y seguimiento se pudo identificar a los dos fugitivos en la isla de Tenerife, pese a que ambos habían modificado radicalmente su aspecto físico y hacían uso de una identidad falsa para dificultar su localización y evitar ser detectados.

Dispositivo para su detención

Finalmente, los agentes establecieron un dispositivo para su detención, contando con la participación del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) debido a su peligrosidad y a conocimientos en artes marciales, además de su posible relación con personas vinculadas al ámbito delincuencial de la zona.

Los agentes localizaron a los reclamados cuando se dirigían hacia su vehículo y, pese a que ambos ofrecieron una fuerte resistencia, fueron finalmente detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial.