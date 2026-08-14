InicioNoticias

El Gobierno de Canarias da por finalizada la prealerta del PLATECA por evento multitudinario tras el eclipse solar

RTVC / Europa PRESS
Añade a RTVC en Google

La situación de prealerta del PLATECA en Canarias se activó ante el evento de posible asistencia masiva en puntos concretos de las islas

La Dirección General de Emergencias, en base al eclipse solar del 12 de agosto, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias PLATECA (Decreto 98/2015, de 22 de mayo), ha dado por finalizada la situación de prealerta en Canarias a partir de las 00.00 horas de este viernes, 14 de agosto.

Imagen archivo RTVC.

Prealerta del PLATECA

La situación de prealerta del PLATECA en Canarias se activó ante el evento de posible asistencia masiva en puntos concretos de las islas abiertos al oeste en relación con el eclipse parcial de sol que se produjo este 12 de agosto, entre las 18.57 y las 20.45 horas, según ha informado el Ejecutivo canario en nota de prensa.

Ahora, tras finalizar el eclipse y otros fenómenos astronómicos coincidentes en estos días, el Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la situación de prealerta del PLATECA.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Canarias pide a Bruselas un «protocolo coordinado» de respuesta ante crisis migratorias como la de Ceuta

Nueva conexión provisional entre la GC-1 y el puerto por las obras de Belén María en la capital grancanaria

El Gobierno autoriza la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030

Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria un viajero con casi ocho kilos de marihuana

Garachico celebra el día grande de sus fiestas el próximo domingo con la Romería de San Roque

Meloni insiste en «extremar» la vigilancia de cara a la supuesta incursión de este próximo sábado en Ceuta

NOTICIAS RELACIONADAS