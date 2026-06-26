Los cinco presuntos agresores, también menores de edad, difundieron las imágenes de los hechos en redes

La Policía Nacional identificó este viernes a cinco menores en Puerto del Rosario. Estos jóvenes agredir presuntamente a otro menor de edad en la vía pública. Además, los agresores grabaron los hechos y compartieron las imágenes mediante aplicaciones móviles.

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

La investigación comenzó tras la denuncia de los familiares de la víctima. Ellos alertaron a los agentes sobre este suceso violento.

El desarrollo del ataque

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron determinar que varios de los presuntos implicados se habían desplazado desde otro municipio hasta las inmediaciones del domicilio de la víctima.

La víctima habría sido objeto de una agresión física mientras otros integrantes del grupo participaban activamente en los hechos o contribuían a la situación de intimidación generada.

Asimismo, uno de los presentes grabó la secuencia con un dispositivo móvil. Las imágenes fueron posteriormente difundidas a través de diferentes grupos de mensajería instantánea, ampliando el alcance de lo sucedido y aumentando el perjuicio sufrido por la víctima.

Consecuencias y difusión digital

Además de las lesiones físicas, la investigación ha puesto de manifiesto el importante impacto emocional derivado de los hechos.

Según se desprende de las actuaciones, el menor experimentó una situación de temor y ansiedad tras la agresión, circunstancia que afectó a su vida cotidiana y a sus relaciones sociales

Actuaciones legales y prevención

Una vez finalizadas las actuaciones policiales, los agentes remitieron el atestado a la Fiscalía de Menores de Las Palmas. Las autoridades aprecian posibles delitos de lesiones y contra la intimidad personal.

Además, la Policía Nacional recuerda la ilegalidad de estas conductas delictivas. Compartir vídeos de agresiones a menores tiene relevantes consecuencias legales. Las fuerzas de seguridad insisten en denunciar siempre cualquier episodio de violencia, intimidación o acoso, tanto en el ámbito presencial como digital.