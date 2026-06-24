Un nuevo informe de la UDEF sostiene que Zapatero participó en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia para beneficiar intereses empresariales

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Imagen EFE

Un nuevo informe policial sostiene que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, participó en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia «orientadas a beneficiar los intereses» del grupo empresarial peruano Gloria, «mediando una contraprestación económica de 200.000 euros» entre 2024 y 2025.

«Esta influencia habría sido ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, y como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research», según recoge el informe del 22 de junio, al que ha tenido acceso EFE este miércoles.

La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía da por «acreditado» que Zapatero «realizó gestiones para conseguir» una reunión de directivos del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano, aunque asentado en distintos países de Sudamérica, con el ministro de Justicia de Bolivia, y deduce asimismo que pidió la intermediación del expresidente del país, Luis Arce.

«Los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes», apunta la UDEF.

Informe remitido al juez del caso Plus Ultra

Los investigadores, que ya han remitido su informe al juez del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, extraen estas conclusiones tras «un primer análisis» de los dispositivos telefónicos incautados a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, en el registro practicado en el despacho del expresidente el 19 de mayo.

El informe atribuye al ex secretario general socialista otra presunta línea de influencias distinta a la que, según el juez, habría ejercido en favor de la aerolínea Plus Ultra para conseguir el préstamo público de 53 millones de euros en 2021 y por la que está investigado en la Audiencia Nacional.

Reuniones con «altas esferas políticas de Bolivia»

El objetivo de esta supuesta dinámica sería «tratar de mediar o influir» a favor del mencionado grupo empresarial en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia y para ello Zapatero, según la UDEF, «se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia, como son el propio presidente de la nación, los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado».

Según desgrana cronológicamente el informe, Gertrudis Alcázar -a quien otorga un «papel relevante»- agendó, a petición de Zapatero, varias de esas reuniones.

Gestiones que se desencadenaron después de que el Estado boliviano ejecutase una serie de actos administrativos que perjudicaron económicamente al Grupo Gloria, tras lo que éste solicitó la asesoría de Zapatero a cambio de 200.000 euros y una dieta de 10.000 euros diarios más gastos en caso de viajes.

Además, la UDEF atribuye a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015 y actual asesora de Kreab Bolivia, el papel de «intermediaria» entre Zapatero y Ana María Ospina, directiva del Grupo Gloria.

«Un contrato simulado con una sociedad interpuesta»

La UDEF hace referencia en su informe a tres transferencias a una cuenta de Zapatero, abonadas entre los años 2024 y 2025, por un importe total de 200.000 desde una cuenta ubicada en Perú.

La primera tiene fecha de 2 de julio de 2024 por 100.000 euros, la segunda, de 20 de junio de 2025, por 50.000 euros; y una tercera el 24 de junio de 2025 por otros 50.000 euros.

Según los investigadores, «el flujo de fondos detectado obedece al pago de lo acordado» en el mencionado contrato de prestación de servicios de asesoría, suscrito entre Zapatero y Focus Social Research, si bien, de las conversaciones analizadas, la UDEF deduce que los servicios prestados «no guardan relación» con dicha empresa, cuyo objeto social estaría orientada al marketing y que habría sido empleada como «sociedad interpuesta».

Detrás de estos pagos estaría el conglomerado empresarial Gloria, según la UDEF, que ve «indicios» de que se habrían simulado «servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos».