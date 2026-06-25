Un detenido por acosar sexualmente a 21 menores por redes sociales, una de Fuerteventura

La Policía Nacional ha detenido en Alcanar (Tarragona) a un hombre de 26 años acusado de los delitos de acoso sexual de menores, exhibicionismo, sextorsión y pornografía infantil, del que fueron víctima 21 mujeres de entre 9 y 17 años de distintos puntos de España, una de ellas de Fuerteventura

La Policía Nacional ha detenido en Alcanar (Tarragona) a un hombre de 26 años acusado de los delitos de acoso sexual de menores, exhibicionismo, sextorsión y pornografía infantil, del que fueron víctima 21 mujeres de entre 9 y 17 años de distintos puntos de España, una de ellas de Fuerteventura.

Agente de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional

La investigación se inició a raíz de que una niña de 11 años de Puerto del Rosario denunciara que había sufrido acoso sexual por redes sociales por parte de un joven de 16 años, llamado Álex, con el que había empezado una relación virtual, informa la policía.

Contactos a través de uno conocido videojuego

Los contactos entre ambos empezaron a través del chat de un conocido videojuego multijugador en el que ‘Alex’ se fue ganando la confianza de la menor y le fue exigiendo material cada más explícito: el tono amigable e incluso “romántico” de los primeros días, se convirtió en acoso sexual, amenazando a la niña con publicar en sus redes y enseñar a todas sus amistades y familia los videos y fotografías que ya poseía.

La investigación se ha llevado a cabo gracias a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la comisaría local de Puerto del Rosario y la colaboración del Grupo Operativo-Policía Judicial de la comisaría de Tortosa (Tarragona) y el Grupo Técnico de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona.

Miles de fotos y vídeos en material informático

Según informa la policía, los agentes hallaron 2958 fotografías y 213 vídeos de pornografía infantil en el material informático intervenido al detenido.

El hombre, sin actividad laboral conocida, residía en casa de sus padres, ya jubilados, en el centro de Alcanar, y pasaba prácticamente todo el día encerrado en su dormitorio, rodeado de ordenadores, móviles y tabletas. No tenía antecedentes policiales por hechos similares.

El detenido creó un perfil falso utilizando imágenes de otros menores y se hacía pasar por un joven de 16 años de apariencia atractiva.

Según la Policía Nacional, bajo el nombre de Álex intentó contactar con cerca de 200 niñas en diferentes redes sociales e inició contactos regulares con 37 de ellas, de las que acosó a 21.

El acosador manipulaba psicológicamente a las menores, a través de medios digitales, para ganarse poco a poco su confianza y satisfacer sus deseos sexuales.

La Policía Nacional señala que, mediante engaños, conseguía material íntimo de contenido pornográfico.

Según la Policía Nacional, gran parte de las víctimas ya han sido identificadas y, en coordinación con las diferentes UFAM de todo el territorio nacional, las menores y las familias tienen a su disposición medidas para garantizar su seguridad, activar canales de denuncia y recibir apoyo tanto psicológico como legal.