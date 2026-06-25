El Getafe, rival del Tenerife en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz

El Getafe será el rival del Tenerife en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz, primera toma de contacto en pretemporada de los blanquiazules, que tendrá lugar el miércoles 22 de julio en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El Getafe será el rival del Tenerife en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz, primera toma de contacto en pretemporada de los blanquiazules, que tendrá lugar el miércoles 22 de julio en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Ascenso CD Tenerife a Segunda División n1 mayo 2026

Tras el ascenso a Segunda, el representativo isleño quiere empezar la preparación para el siguiente curso por todo lo alto y se medirá al séptimo clasificado de LaLiga en la pasada campaña que, además, certificó su clasificación para la Liga Conferencia, con 51 puntos cosechados en el campeonato nacional.

Será el primer cruce entre ambos conjuntos desde aquella final de la promoción de ascenso a Primera División, en la temporada 2016/17, en la que el Tenerife se impuso por 1-0 al Getafe en la ida, que posteriormente sería remontado por los azulones con un 3-1 en la vuelta, en el Coliseum, el 24 de junio de 2017.