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El Hogar Canario Venezolano abre sus puertas para ayudar a los socios que lo necesiten

RTVC / EFE
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El Hogar Canario Venezolano, club social, cultural y deportivo basado en las tradiciones de Canarias, ha abierto este jueves sus puertas para ofrecer ayudas a los socios que puedan necesitarla tras los terremotos registrados en Venezuela

Una mujer reacciona entre los escombros de un edificio tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Una mujer reacciona entre los escombros de un edificio tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

El Hogar Canario Venezolano, club social, cultural y deportivo basado en las tradiciones de Canarias, ha abierto este jueves sus puertas desde las 07:00 horas . Lo ha hecho para ofrecer ayudas a los socios que puedan necesitarla tras los terremotos registrados en Venezuela.

Así lo han confirmado en Canarias miembros de esta entidad, que preside José Ramón Arvelo. La junta directiva se ha dirigido a través de sus redes sociales y grupos de whatsapp a sus socios para informarles de que sus instalaciones, de una sola planta, no han sufrido desperfectos, por lo que están abiertas para quien lo necesite.

La dirección del Hogar Canario Venezolano, con sede en Caracas, brinda apoyo a los socios que necesiten acceder a agua potable. O usar instalaciones sanitarias o disponer de un lugar seguro para resguardar su integridad física.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves de que las víctimas mortales confirmadas hasta el momento se elevan a 164. Los heridos a 971.

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