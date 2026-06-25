La UD Las Palmas firma en propiedad al japonés Taisei Miyashiro hasta 2030

La UD Las Palmas ha ejercido la opción de compra que tenía sobre el atacante japonés Taisei Miyashiro, quien seguirá en el equipo amarillo hasta el 30 de junio de 2030, ya en propiedad.

La UD Las Palmas ha ejercido la opción de compra que tenía sobre el atacante japonés Taisei Miyashiro, quien seguirá en el equipo amarillo hasta el 30 de junio de 2030, ya en propiedad.

Cartel con el que la UD Las Palmas anuncia la compra en propiedad de Taisei Miyashiro

Trayectoria de Taisei Miyashiro

Miyashiro, de 26 años, llegó a conjunto grancanario cedido por el Vissel Kobe como refuerzo ofensivo para la segunda mitad de la recién finalizada temporada 2025-2026, y la entidad isleña tenía una opción de compra que era obligatoria en caso de ascender a Primera División, y opcional si el equipo amarillo no lograba ese objetivo y se quedaba en Segunda, como finalmente sucedió.

El jugador nipón, internacional absoluto con Japón, disputó un total de 17 partidos en LaLiga Hypermotion, en los que anotó cuatro goles y acumuló 1.168 minutos de juego.

Además, participó en la eliminatoria de ascenso a LaLiga EA Sports, disputando los dos encuentros de la semifinal frente al Málaga, que no pudo superar el conjunto grancanario.