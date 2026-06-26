El Pleno municipal cambia el uso de once parcelas para solucionar el problema de la vivienda

El Pleno de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes cambiar el uso de 11 parcelas. Con esta medida, el Ayuntamiento planea construir 1.800 viviendas públicas para frenar la emergencia habitacional local. Una cifra que podría alcanzar las 2.000 en función de las características de las futuras promociones

Las Palmas de Gran Canaria aprueba construir más de 1.800 viviendas públicas / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Mauricio Roque, concejal de Planificación, destacó la importancia de este gran proyecto urbanístico. Además, el edil señaló que esta medida amplía el parque público de hogares. Por tanto, el consistorio da un paso decisivo para ayudar a la ciudadanía.

Detalles de la nueva normativa

La propuesta aprobada definitivamente contempla 11 suelos municipales distribuidas en los barrios de Tamaraceite, Las Torres, El Batán, Casablanca III, San Lázaro y La Minilla, con una superficie total de 59.767,98 metros cuadrados.

GEURSA elaboró un detallado estudio técnico sobre este suelo público de la ciudad. En consecuencia, los técnicos identificaron las zonas más aptas para construir las casas. El Ayuntamiento basa esta actuación en el Decreto-ley 1/2024 del Gobierno autonómico. Asimismo, esta norma establece medidas urgentes para solucionar los actuales problemas de vivienda.

Reparto de parcelas por barrios

Tamaraceite concentra la mayor parte de este nuevo suelo urbanizable. De hecho, este popular barrio aporta dos grandes parcelas con más de 28.000 metros cuadrados. En este barrio, la propuesta inicial incluía cinco parcelas, si bien finalmente se han excluido una de uso administrativo, y dos parcelas de uso educativo tras el análisis técnico de las alegaciones

Las Torres también suma dos terrenos para edificar nuevos hogares de protección oficial. Igualmente, Casablanca III y El Batán aportan cuatro parcelas conjuntas al proyecto municipal.

San Lázaro ofrece dos parcelas para levantar más residencias protegidas para los vecinos. Finalmente, La Minilla aporta un único terreno porque ya supera sus propios estándares culturales.

Proceso de información ciudadana

El consistorio sometió este importante expediente a información pública durante el pasado marzo. En ese periodo, los ciudadanos presentaron más de 200 alegaciones por parte de particulares, comunidades de propietarios, asociaciones vecinales y otras entidades.

Todas las alegaciones han sido analizadas e informadas técnicamente por GEURSA y por el Servicio de Urbanismo municipal. Como resultado, el Ayuntamiento ha estimado parcialmente dos alegaciones relativas a parcelas de Tamaraceite y, consiguientemente, ha excluido la posibilidad de destinar a vivienda pública una de las parcelas del barrio.

El resto de las alegaciones han sido desestimadas al considerar los informes técnicos que las parcelas seleccionadas cumplen los requisitos establecidos en la normativa autonómica y que su incorporación al programa no compromete las necesidades dotacionales de los barrios afectados.