La defensa de la exconcejala del Ayuntamiento capitalino había presentado un recurso contra la retirada del pasaporte como medida cautelar el pasado mes de abril

Inmaculada Medina. Imagen RTVC

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso presentado por la defensa de la exconcejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, y ha confirmado la retirada de su pasaporte, una medida cautelar que se acordó el pasado mes de abril por el magistrado Rafael Passaro.

La decisión judicial ratifica así la restricción impuesta en el marco de la investigación que se sigue contra Medina en una pieza separada del denominado caso Valka, en la que se analizan presuntas irregularidades en contratos de suministro de agua en Las Palmas de Gran Canaria.

En concreto, la Justicia investiga a la exconcejala por su presunta implicación en la adjudicación y gestión de contratos de suministro de agua para el riego de parques y jardines, vinculados a la empresa Guerra Patrimonial FGG.

Según el instructor, Medina habría convalidado pagos de facturas supuestamente infladas entre los años 2015 y 2022, sin comprobar su correspondencia con las lecturas reales de los contadores. La investigación apunta a posibles sobrecostes que, según la Fiscalía, podrían alcanzar hasta un 70%.

El procedimiento atribuye a Medina presuntos delitos de malversación agravada, falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude a la administración pública, en el marco de esta pieza separada del caso.