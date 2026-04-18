Un helicóptero rescata a un joven en la costa norte de Tenerife

Los rescatadores descendieron desde el helicóptero e izaron al joven, al que dejaron en tierra junto a efectivos de la Guardia Civil

La dotación de un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado en el norte de Tenerife a un joven de 24 años que se encontraba cerca de la costa con un flotador salvavidas. No obstante, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Imagen archivo RTVC.

Charco de La Laja

El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha informado de que a las 12:31 horas recibió el aviso de que el bañista se encontraba en apuros en la zona del Charco de La Laja, en el municipio de San Juan de la Rambla. Por tanto, envió al helicóptero para proceder a su rescate.

Los rescatadores descendieron desde el helicóptero e izaron al joven, al que dejaron en tierra junto a efectivos de la Guardia Civil y Bomberos. Todo ello, a la espera de la llegada de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los miembros del SUC asistieron al afectado. En concreto, presentaba un traumatismo moderado en un brazo, que ya había sido atendido también por un médico que se encontraba en el lugar.

Helicóptero del GES

Así es que, se le trasladó en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

En una intervención previa, un helicóptero del GES había rescatado a una senderista de 51 años que sufrió una caída en un sendero en la zona de Igueste, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, la mujer sufrió un traumatismo moderado en una pierna y se le evacuó en helicóptero a Tenerife Norte, desde donde una ambulancia la trasladó al hospital de La Candelaria.