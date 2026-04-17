El pescador tuvo que ser rescatado por un helicóptero porque no podía salir por sus propios medios al presentar problemas de salud y estar en una zona de difícil acceso de Ingenio

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria han rescatado este viernes a un pescador de 67 años que presentaba problemas de salud en una zona costera de difícil acceso en el municipio de Ingenio.

Rescatan a un pescador con problemas de salud en una zona de difícil acceso en Ingenio

El incidente se produjo en el Roque de la playa del Burrero sobre las 15:15 horas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta solicitando asistencia sanitaria para el afectado.

Una vez en el lugar, bomberos y Policía Local comprobaron que el rescate por tierra no podía realizarse en condiciones de seguridad. Por eso, solicitaron la intervención de un recurso aéreo.

Rescate por aire

Rescatadores del helicóptero del GES, en coordinación con los bomberos, procedieron a izar al pescador. Lo evacuaron hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Doctor Negrín de la capital grancanaria.

El hombre, que presentaba problemas de salud de carácter moderado, salvo complicaciones, fue atendido inicialmente por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y posteriormente trasladado al centro hospitalario.

En el operativo participaron también efectivos de la Policía Local, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencia desplegados.