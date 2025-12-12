Las 40.000 entradas para el concierto de Don Omar en Santa Cruz de Tenerife se han agotado en menos de una hora

Don Omar agota 40.000 entradas de su concierto en Tenerife

El cantante puertorriqueño Don Omar ha agotado las 40.000 entradas puestas a la venta para su concierto en Santa Cruz de Tenerife el próximo 16 de julio, el único que el artista tiene programado en Europa.

Según la organización del Cook Music Festival y la agencia de representación Arriba los Corazones, las localidades se agotaron «en menos de una hora».

«La expectación generada por el anuncio del regreso de Don Omar a España ha provocado una respuesta sin precedentes por parte del público, que ha agotado el aforo del recinto en tiempo récord. Con más de 25 años de trayectoria y un impacto global indiscutible, el artista puertorriqueño demuestra una vez más su vigencia como una de las figuras más influyentes del género urbano», señala un comunicado.

Con 25 años de carrera, William Omar Landrón, Don Omar, es el autor de éxitos como ‘Danza Kuduro’, ‘Dile’, ‘Dale Don dale, ‘Virtual Diva’, ‘Salió el sol’, ‘Guaya guaya’ u ‘Ojitos chiquitos’.

Su trayectoria incluye 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, además de nominaciones en galardones internacionales.