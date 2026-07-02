Alicia Suárez: «Me quedo con la fortaleza silenciosa de unas mujeres que fueron muy luchadoras, pero también silenciadas»

La presentadora de ‘Madre’ reflexiona sobre el regreso de la serie documental a Televisión Canaria este viernes 3 de julio

Alicia Suárez, durante la grabación de uno de los capítulos de la segunda temporada de ‘Madre’.

Televisión Canaria estrena la segunda temporada de ‘Madre’, este viernes 3 de julio a las 22:30 horas. Esta serie documental recorrerá las ocho islas a lo largo de diez episodios para descubrir las historias de mujeres que dejaron una huella profunda en la sociedad canaria. Un viaje al corazón femenino del Archipiélago en el que diez protagonistas abren las puertas de sus vidas para compartir sus recuerdos más personales, acompañados de imágenes y vídeos originales de la época. Ellas son Julia, Berta, María, Rosa, Venancia, Lola, Olimpia, Rosenda, Margarona y Maena; diez nombres propios que representan a toda una generación de canarias.

Con el estreno de su segunda temporada, ‘Madre’ continúa con su vocación de reconocer públicamente el legado de las mujeres nacidas en la primera mitad del siglo XX. A través de entrevistas íntimas, el programa reconstruye historias de sacrificio, resiliencia y amor incondicional, convirtiéndose en un archivo emocional que reivindica su papel fundamental en la historia reciente de Canarias.

Hablamos con su presentadora, Alicia Suárez, sobre lo que nos depara esta nueva temporada.

1. Alicia, llega la segunda temporada de la serie documental ‘Madre’ y tú vuelves a dar voz a esas mujeres que la protagonizan. ¿Cómo ha sido volver a ponerse al frente de un formato tan íntimo y qué novedades se va a encontrar el espectador este viernes?

Ponerse al frente otra vez de la segunda temporada de ‘Madre’ es una responsabilidad y, al mismo tiempo, un regalo. Lo que intentamos en este programa es alejarnos del ruido y convertir el salón de estas mujeres maravillosas en un sitio donde abren el corazón. Allí nos hablan sin tapujos de sus luces, que tienen muchísimas, y de algunas sombras en las que no reparamos si no es para que nos cuenten cómo han logrado salir de ellas.

Como gran novedad este año, mostraremos cómo estas mujeres son también madres de sus nietos, nietas, bisnietos y bisnietas. Incorporamos los testimonios de estas generaciones más jóvenes porque, por las cuestiones de la conciliación y la maternidad moderna, muchas madres no han podido cuidarlos y han sido nuestras protagonistas las que han asumido esa crianza. Escuchar cómo hablan de ellas es maravilloso, pero ver las caras de las protagonistas, cómo se derriten cada vez que hablan de sus nietos, es algo espectacular.

2. El programa sigue fiel a su propósito de colocar en el centro de las miradas a las mujeres que han hecho grande al Archipiélago. ¿Por qué sigue siendo tan necesario y «de justicia» hacerles este homenaje en la televisión pública?

Este formato puede parecer un poco pretencioso a simple vista, pero creo que representa la verdadera razón de ser del servicio público. Es necesario y de justicia ponerlas a ellas en el centro. Son mujeres que han sostenido sus casas, sus familias, sus pueblos y sus matrimonios. Han guardado las tradiciones y el legado cultural y patrimonial de este archipiélago. Sin embargo, por haber nacido en la época en la que nacieron, no han tenido prácticamente notoriedad. Ha llegado el momento de que se coloquen en el centro y les hagamos, sobre todo, un homenaje en vida. Que sepan que son el ejemplo de quienes las rodean y de toda Canarias. Además, las nuevas generaciones tienen que entender de dónde venimos y lo que les costó a esas madres convertir a las islas en lo que son hoy.

3. Julia, Berta, María, Rosa, Venancia, Lola, Olimpia, Rosenda, Margarona y Maena son las madres de esta temporada. Ellas representan a una generación que también tuvo que hacer de padre, de médico o hasta emigrar cuando fue necesario. Sin hacer spoiler, ¿hay algún testimonio o vivencia común que te haya sorprendido especialmente?

Esa es la gran pregunta del millón. Es imposible quedarse con un solo testimonio o vivencia porque cada madre tiene una historia de vida diferente que la hace especial, y de todas se aprende algo.

Se aprende de la resistencia de Margarona, o de María de Fuerteventura, que al quedarse huérfana de madre siendo muy joven tuvo que criar tanto a sus hijos como a sus hermanos. También está Maena, que quiso ser catedrática y estudiar en una época en la que las mujeres no lo hacían; o Julia, que fue árbitro en un mundo futbolístico que era increíblemente machista. Nos conmoverá Venancia, que fue madre de sus hijos biológicos y también de una niña que acogió cuando trabajaba en la casa cuna; o Rosenda, que no se permite hablar de tristezas a pesar de que se quedó sola en Tenerife desde muy pequeña porque toda su familia emigró a Venezuela. Lola, en La Gomera, pasó muchísimas penurias trabajando en los tomateros, mientras que Rosa, que solo pudo tener una hija y deseaba más, se convirtió en la madre de sus sobrinos y de toda su familia. Finalmente, Berta, de El Hierro, tuvo que sacar adelante sola a sus tres hijos tomando decisiones durísimas y ejerciendo de madre y padre a la vez tras quedarse viuda muy joven. Eso no la amilanó; al contrario, hizo de su negocio su forma de vida y creó su propio imperio.

La serie documental incorpora en esta nueva temporada los testimonios de nietos, nietas, bisnietos y bisnietas de las protagonistas.

4. Tras compartir tantas horas con ellas y escuchar sus profundas lecciones de vida, ¿con qué aprendizaje personal te quedas al cerrar esta segunda temporada de ‘Madre’?

Me quedo con una lección de vida clarísima; si ellas pudieron salir adelante con todo en contra, nosotras también podemos. Ellas fueron el sostén de sus hogares, de sus familias, de sus matrimonios, de los negocios y de sus maridos. Fueron sostén de pueblos enteros y transmisoras de nuestro patrimonio. Y, a pesar de todo, nunca tuvieron una mala palabra, una mala contestación o un mal gesto, y jamás se mostraron cansadas. Me quedo con esa fortaleza silenciosa que no necesita ir presumiendo de nada. Si algo define a estas mujeres es que han sido grandes luchadoras en silencio, pero también silenciadas.

5. Durante la presentación de la serie se hizo hincapié en la importancia de que la juventud conozca estas historias. ¿Crees que la sociedad canaria actual es plenamente consciente del esfuerzo que realizaron estas generaciones de mujeres por el Archipiélago?

Creo que, en líneas generales, la juventud actual no es plenamente consciente de quiénes nos precedieron ni de los esfuerzos que tuvieron que pasar. Quizás conozcan la historia particular de sus propias abuelas, pero no la historia global de Canarias. Por eso es fundamental que, como servicio público, demos voz a las personas que lograron traernos hasta aquí y que hicieron posible la Canarias que disfrutamos hoy.

6. Además de la emisión en Televisión Canaria, ‘Madre’ se incorpora al catálogo de Canarias Play. ¿Qué valor tiene que este tipo de contenido documental y de memoria histórica esté disponible bajo demanda para llegar a nuevos públicos?

Es un paso crucial que Canarias Play se una a la emisión de ‘Madre’, porque es la plataforma a través de la cual se informan y se entretienen los más jóvenes. La televisión tradicional está muy bien y no podemos perderla de vista, pero era necesario dar un paso más. Incluir el formato en esta aplicación nos permite dar muchísima más difusión al legado y a la memoria de nuestras madres.