La orquesta actúa en su primera verbena tras anunciar la separación de sus antiguas vocalistas y promete «sorpresas» para la nueva temporada

Nueva Línea regresa a las verbenas y su primera parada ha sido en Candelaria. La orquesta actuó a las 23:30 de la noche cerrando el festival ‘D’Lokos’, con entrada abierta al publico.

Las cuatro vocalistas de Nueva Línea acompañadas por el resto de la orquesta en Candelaria / RTVC

Los espectadores allí presentes conocieron por primera vez, bajo el nombre de Nueva Línea, a Tiara, Aroa y Fabiola, las tres nuevas vocalistas oficiales. Por ahora, Omayra será la cuarta componente de forma provisional, asistiendo solo de forma eventual.

Sin embargo, los fieles seguidores de la agrupación, ya conocen a dos de las cuatro componentes. Tiara estuvo cuatro temporadas en la orquesta, coincidiendo con las antiguas cantantes. Y Omayra estuvo con ellos en 2023.

Tiara, Aroa, Fabiola y Omayra, las nuevas cantantes de la orquesta ‘Nueva Línea’ / RTVC

Nueva Línea y Ezio

A mitad de la actuación la orquesta sorprendió con la aparición de Ezio Oliva, cantante y compositor peruano que comparte un tema musical con Nueva Línea.

El cantante, acompañado de las nuevas vocalistas interpretaron «Como le hago (Versión Canaria)», un tema que Ezio compuso en el año 2017 y que desde hace un par de meses cuenta con una nueva adaptación.

La canción se ha hecho viral en redes, y los artistas afirman que seguirán interpretándola, ahora con nuevas voces femeninas, en futuras verbenas.

Próximos cambios y sorpresas

Al preguntarles por cambios en futuras interpretaciones a las nuevas cantantes, nos responden que «aunque no pueden decir nada», habrán bastantes sorpresas.

Y aunque durante la primera noche del regreso de la orquesta solo identificamos novedad en las nuevas coreografías, Aseguran que pretenden «darle su toque personal» a las canciones y disfrutar.