La ITF denuncia la situación de extrema vulnerabilidad de los tripulantes del United S, quienes alegan haber sido forzados a cargar cocaína bajo coacción armada

RTVC

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) ha dado la voz de alarma sobre la crítica situación que atraviesan siete marinos de nacionalidad india. Estos trabajadores integraban la tripulación del buque United S, una embarcación con registro en Camerún que las autoridades españolas interceptaron en enero de 2026 con un cargamento de cocaína a bordo. Mientras el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional instruye el caso, estos hombres permanecen en una especie de «vía crucis» administrativo y humanitario en Canarias.

Siete marinos, atrapados en Tenerife tras la interceptación de un narcobuque | Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte

De los trece tripulantes originales, seis cumplen actualmente prisión preventiva. En cambio, los siete marinos indios se encuentran en libertad provisional con medidas cautelares. La justicia les ha retirado el pasaporte, les obliga a comparecer semanalmente en los juzgados de Tenerife y les prohíbe abandonar el territorio español. Esta situación los mantiene bloqueados en la isla, sin recursos económicos y sin posibilidad de trabajar para costear su estancia.

Deudas, engaños y coacción en alta mar

La investigación de la ITF, liderada por el inspector Gonzalo F. Galán Fernández, revela detalles escabrosos sobre la contratación. Los marinos abonaron 6.000 dólares cada uno a intermediarios en India para embarcar con la empresa turca Sea Dream Shipping LT. Sin embargo, los tripulantes denuncian que nunca percibieron los salarios acordados. A pesar de que el buque cambió de propiedad en octubre de 2025, pasando a la hondureña Capo Maritime CO S.A., los marinos permanecieron a bordo bajo la falsa promesa de cobrar sus atrasos.

Siete marinos, atrapados en Tenerife tras la interceptación de un narcobuque | Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte

El relato de los trabajadores da un giro dramático durante su paso por Brasil. Según sus testimonios, tras cargar sal en Fortaleza, dos individuos armados abordaron el buque en alta mar. Estos sujetos, presuntamente, obligaron a la tripulación a participar en la carga de la droga. Este escenario reúne varios indicadores que la comunidad internacional asocia con la trata de seres humanos y el trabajo forzoso, tales como el pago por el empleo, el impago de salarios y la coacción armada.

Un buque inhabitable y un futuro incierto

Tras su puesta en libertad en Tenerife, los marinos enfrentaron la indigencia inmediata, pasando dos noches sin alojamiento hasta la intervención de la organización Stella Maris. Aunque inicialmente intentaron que permanecieran en el propio United S, los técnicos de Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria declararon la embarcación como no habitable. Fallos críticos en los generadores y una inundación en la sala de máquinas forzaron el desalojo definitivo del barco el pasado 6 de marzo.

Siete marinos, atrapados en Tenerife tras la interceptación de un narcobuque | Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte

Actualmente, los marinos residen temporalmente en la hospedería de la Casa del Mar, pero este recurso solo tiene vigencia hasta el 23 de marzo. A pesar de que los Servicios Sociales de Santa Cruz de Tenerife y la Comisión de Bienestar del Puerto buscan alternativas, todavía no existe una solución habitacional confirmada para cuando venza ese plazo. La ITF ya ha notificado la gravedad del caso a la Dirección General de la Marina Mercante y a la Embajada de la India en España.

El desamparo de los trabajadores del mar

Luz Baz, coordinadora de ITF, resume la tragedia humana detrás del proceso judicial con dureza: “La situación de estos marinos no es solo un caso de abandono, sino un reflejo del limbo jurídico y la vulnerabilidad en la que quedan muchos trabajadores del mar. Son marinos extranjeros forzados a trabajar en un barco para fines ilícitos que, al llegar a tierra, quedan a la espera de juicio en un país extranjero, sin poder regresar a su país, sin medios para subsistir y sin permiso para trabajar, quedando a la deriva y a la merced de la beneficencia”.

La representante subraya que este tipo de incidentes aumentan debido a la posición estratégica de España para las redes criminales. Por ello, la ITF y Stella Maris llevarán el caso al Comité Nacional de Bienestar para coordinar respuestas más eficaces. Mientras tanto, los siete marinos aguardan en Tenerife, atrapados entre una investigación por narcotráfico de la que se dicen víctimas y un sistema que, de momento, no les ofrece una salida digna. “Estos casos, cada vez más frecuentes debido a la posición geográfica estratégica de España para las redes criminales, serán propuestos para su análisis por Stella Maris y la ITF en el Comité Nacional de Bienestar, con el objetivo de buscar soluciones y coordinar respuestas”, concluye Baz.