El buque United S, atracado en el puerto de Tenerife tras el mayor alijo reciente de droga, activó un protocolo preventivo marítimo

Controlan una vía de agua en el buque con casi 10 toneladas de cocaína en Tenerife. EFE

Una vía de agua se detectó este jueves en el buque United S, en el puerto de Tenerife desde enero tras la incautación de casi 10 toneladas de cocaína, se controló tras activar los protocolos de seguridad marítima.

La incidencia se localizó sobre las 14:00 horas en el dique de Los Llanos, lo que llevó a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y a Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife a activar sus planes preventivos. Buzos especializados lograron taponar la fuga desde el exterior del casco.

Permanecerá bajo seguimiento

Tras contener la entrada de agua, se inició la retirada del líquido acumulado, una mezcla de agua de mar, aceites y restos de combustible, que se trasladará a instalaciones de refinería para su tratamiento.

El buque permanecerá bajo seguimiento durante los próximos días para evaluar su estado.