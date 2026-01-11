Apresan en Canarias un carguero con unos 7.000 kilos de cocaína

La Policía Nacional y la Armada Española apresan un buque con siete toneladas de cocaína que ha sido trasladado hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife

Informa: Carlos Centurión.

La Policía Nacional, la Armada Española y agentes de la DEA detienen en el Atlántico un carguero con un alijo de unos 7.000 kilos de cocaína.

El barco ha sido localizado por equipo policial a 290 millas náuticas, a 535 kilómetros del archipiélago. Los agentes lo interceptaron con la patrulla de acción marítima Rayo, de la Armada.

Es uno de los mayore alijos incautados hasta la fecha en el ámbito de Canarias.

Trasladado hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife

El carguero ha sido trasladado hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Está siendo custodiado por un amplio dispositivo de cuerpos y fuerzas de seguridad.

Por el momento, algunas fuentes han revelado que lleva unas siete toneladas de cocaína. Esta información aún no ha sido confirmada por la Policía Nacional.

El buque fue apresado a más de 500 kilómetros de la isla de El Hierro y se trata de la una de las mayores operaciones antidroga efectuadas en España.