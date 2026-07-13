El PP ha exigido este lunes la dimisión inmediata de Ángel Víctor Torres tras conocerse el resultado de la comisión de investigación del caso mascarillas

El PP ha exigido este lunes la dimisión inmediata de Ángel Víctor Torres al considerar que el dictamen parlamentario sobre el caso Mascarillas demuestra que abrió la puerta en Canarias «a los chanchullos» de una trama corrupta y faltó a la honorabilidad debida como presidente del archipiélago.

Imagen de archivo

Los diputados del grupo Popular Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo, que han formado parte de la comisión que ha investigado la compra de material sanitario durante la pandemia, han reprochado en rueda de prensa lo que consideran actitud «vergonzosa y lamentable» de Torres frente a unos hechos «graves y contundentes».

El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática «no puede seguir escondiéndose detrás de que todo es falso y mentira», ha argumentado Fernando Enseñat, para quien también el PSOE de Canarias debe dar respuestas y explicaciones y exigir la dimisión de Torres «si fueran coherentes».

Enseñat ha criticado al expresidente canario y a su formación política «por limitarse a hacerse las víctimas negando todo, diciendo que todo es un circo, sin dar explicaciones y menospreciando y descalificando al Parlamento» regional.

Ha pedido a Torres que no continúe «haciéndose la víctima» cuando se habla de compra de material sanitario por un importe de 20 millones de euros de dinero público con un presunto trato de favor a la trama corrupta liderada por José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama.

«Ya es hora de Ángel Víctor Torres de la cara por todas las acciones que realizó porque sin él la trama no hubiera podido operar en Canarias», ha continuado el diputado popular, quien ha reclamado explicaciones de por qué negoció con Koldo García e intercambió con el entonces asesor de Ábalos «mensajes impropios» de un presidente que no se producían con el resto de proveedores.

También ha cuestionado el papel de Torres en los contratos a Soluciones de Gestión, Megalab y RR7 y la destitución de la entonces consejera de Sanidad Teresa Cruz, entre otras cuestiones, y ha señalado que en lo más duro de la pandemia Canarias necesitaba un presidente que actuase «con honorabilidad y responsabilidad».

A su vez Jennifer Curbelo ha asegurado que gracias al informe de la UCO de la Guardia Civil, la «demoledora» sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Ábalos y Koldo García y el dictamen del Parlamento de Canarias se muestra «una realidad imposible de negar ante la cual no vale que (Torres y el PSOE) se sigan haciendo la víctima».

Y con ellos además se ha revertido «la ley del silencio» que a su juicio ha impuesto el PSOE para evitar que se investigase la gestión durante la pandemia «plagada de oscuridad y para que no supiésemos de sus chanchullos».

Curbelo ha indicado que incluso el informe de la UCO deja claro «el muy alto nivel de injerencia política de Torres» con contratos con la trama corrupta, una organización criminal «así sentenciada por el Tribunal Supremo que se metió en Canarias como Pedro por su casa porque alguien les abrió la puerta».

«Torres le ha mentido en la cara a todos los canarios en unos momentos en que miles de ciudadanos estaban encerrados, había enterrado a familiares sin poder despedirse de ellos y había gente luchando por su vida en hospitales», ha manifestado.

Para la diputada popular, el PSOE no puede seguir «intentando salvar al soldado Torres desacreditando al Parlamento, a los informes de la Guardia Civil y a la sentencia del TS», para añadir que son los tribunales los que dirimen las responsabilidades penales, pero las políticas «las exige la democracia y aún siguen pendientes».