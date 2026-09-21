La Laguna amplía dos años el acuerdo de patrocinio con el CB Canarias

El Ayuntamiento de La Laguna y el CB Canarias han cerrado un acuerdo mediante el cual la corporación municipal prorrogará dos años más el patrocinio del primer equipo aurinegro, que se seguirá denominando La Laguna Tenerife

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente del CB Canarias, Aniano Cabrera, han presentado en rueda de prensa la extensión de la colaboración entre las partes, por importe de 1,4 millones de euros al año pero cuyo retorno «cuadruplica» esta cantidad, ha enfatizado el regidor. Ambos han expresado su deseo de que «este idilio sea de por vida» porque La Laguna y el Canarias «no se entienden el uno sin el otro», han convenido.

Es rentable y tiene respaldo social

Luis Yeray Gutiérrez ha señalado que cuando surgió la opción de patrocinar al club «sabíamos que era arriesgado» y que hubo voces que apuntaban a que supondría «un problema», pero a la larga se ha comprobado todo lo contrario: que «es rentable» para la ciudad y que goza de un respaldo social «mayoritario».

Aniano Cabrera ha agradecido la apuesta y la convicción desde la corporación local de que «era una oportunidad para todos», y ha valorado la extensión de este patrocinio, pues permite a la entidad planificar el presente pero también el medio plazo.

Preguntado por la cuantía del patrocinio, a razón de 1,4 millones de euros al año, el alcalde de La Laguna ha indicado que desde el club le trasladan que por el momento no necesitan revisarla pero que se estudiaría llegado el caso.

El presidente del CB Canarias ha apuntado por su parte que si se pudiera aumentar, se plantearía, y si no pudiera ser «lo entenderemos», ya que se trata de una «aportación muy importante».

Un nuevo pabellón

Más allá del acuerdo de patrocinio, alcalde y presidente han hablado también la posibilidad de que el club pueda jugar en un nuevo pabellón.

Aniano Cabrera ha reconocido la importancia de contar con unas nuevas instalaciones y «si fuera en La Laguna, mejor», porque es «de donde es el club», y que están «felices» de jugar en el Santiago Martín por ese motivo.

El dirigente canarista se ha mostrado dispuesto a «sentar a todas las partes» en una misma mesa para que se coordinen y lleguen a un acuerdo, en vista de que el Ayuntamiento de La Laguna planea unas nuevas instalaciones para hasta 10.000 espectadores en este municipio y el Cabildo baraja otras alternativas.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, se ha mostrado «sorprendido» por las últimas declaraciones del vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, sobre el proyecto de «un pabellón municipal» que no solo sería la nueva casa del CB Canarias sino que albergaría a los otros clubes de elite del municipio: Haris, Aguere y Cisneros.

Ha aseverado que la parcela en la que propone estas futuras instalaciones es de propiedad municipal, y para demostrarlo ha repartido entre los periodistas una nota catastral, y ha criticado que desde el Cabildo se hable de adquirir suelo para la misma finalidad.

Una necesidad

«La Laguna tendrá su pabellón», ha proclamado el alcalde, que ha hablado de «una necesidad imperiosa» de constar con esas nuevas instalaciones, ya que además de actividades deportivas acogería ingresos y grandes eventos que pretende sacar del centro de la ciudad por el derecho al descanso de los vecinos.

En este punto, Gutiérrez se ha preguntado: «¿Tenerife empieza y acaba en Santa Cruz? ¿Y el resto de municipios no tenemos derecho a proyectar nuestro desarrollo?», y ha añadido: «empezamos a cansarnos» de este tipo de mensajes.

Por lo demás, el alcalde de La Laguna ha recalcado que en los últimos años, tanto directivos como entrenadores del CB Canarias le vienen trasladando la necesidad de contar con un pabellón «a la altura de las circunstancias», y cree que el Santiago Martín «no lo está». E