El Tenerife Viola Fest se celebrará el jueves en el Auditorio de Tenerife con obras de Prokófiev, Smetana y Mendelssohn

Cuatro solistas de la Filarmónica de Berlín llegan al Tenerife Viola Fest. Europa Press

El Tenerife Viola Fest reunirá este jueves a cuatro solistas de la Filarmónica de Berlín junto a la directora del festival, Macarena Pesutic, en un concierto que tendrá lugar a las 19:30 horas en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife.

Además, el programa recorrerá algunas de las principales obras del repertorio camerístico europeo de los siglos XIX y XX, con composiciones de Prokófiev, Smetana y Mendelssohn.

En cuanto al concierto contará con Simon Roturier y Marlene Ito, al violín; Naoko Shimizu y Macarena Pesutic, a la viola; y Ludwig Quandt, al violonchelo.

Precio de 15 euros

La actuación comenzará con el Cuarteto de cuerda n.º 2 en fa mayor de Serguéi Prokófiev, continuará con el Cuarteto n.º 1 en mi menor ‘De mi vida’ de Bedrich Smetana y finalizará con el Quinteto de cuerda en si bemol mayor de Felix Mendelssohn.

Las entradas tienen un precio de 15 euros y 5 euros para menores de 30 años y están disponibles a través de la web del Auditorio de Tenerife y en taquilla.

El festival también celebrará el miércoles una masterclass de violonchelo a cargo de Ludwig Quandt y una charla de la directora artística de la Joven Orquesta Nacional de España, Ana Comesaña, y la directora-gerente de la Federación Es_Música, Beatriz Ortega.