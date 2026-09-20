InicioNoticiasCultura

Cuatro solistas de la Filarmónica de Berlín llegan al Tenerife Viola Fest

RTVC
Añade a RTVC en Google

El Tenerife Viola Fest se celebrará el jueves en el Auditorio de Tenerife con obras de Prokófiev, Smetana y Mendelssohn

Cuatro solistas de la Filarmónica de Berlín llegan al Tenerife Viola Fest
Cuatro solistas de la Filarmónica de Berlín llegan al Tenerife Viola Fest. Europa Press

El Tenerife Viola Fest reunirá este jueves a cuatro solistas de la Filarmónica de Berlín junto a la directora del festival, Macarena Pesutic, en un concierto que tendrá lugar a las 19:30 horas en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife.

Además, el programa recorrerá algunas de las principales obras del repertorio camerístico europeo de los siglos XIX y XX, con composiciones de Prokófiev, Smetana y Mendelssohn.

En cuanto al concierto contará con Simon Roturier y Marlene Ito, al violín; Naoko Shimizu y Macarena Pesutic, a la viola; y Ludwig Quandt, al violonchelo.

Precio de 15 euros

La actuación comenzará con el Cuarteto de cuerda n.º 2 en fa mayor de Serguéi Prokófiev, continuará con el Cuarteto n.º 1 en mi menor ‘De mi vida’ de Bedrich Smetana y finalizará con el Quinteto de cuerda en si bemol mayor de Felix Mendelssohn.

Las entradas tienen un precio de 15 euros y 5 euros para menores de 30 años y están disponibles a través de la web del Auditorio de Tenerife y en taquilla.

El festival también celebrará el miércoles una masterclass de violonchelo a cargo de Ludwig Quandt y una charla de la directora artística de la Joven Orquesta Nacional de España, Ana Comesaña, y la directora-gerente de la Federación Es_Música, Beatriz Ortega.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

NOTICIAS RELACIONADAS