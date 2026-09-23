Un paso más para la construcción de 240 viviendas de alquiler asequible en Las Torres

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria licita el proyecto para realizar el estudio técnico que permitirá analizar las características del terreno y definir las soluciones de cimentación y contención de la futura promoción

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), ha sacado a licitación, por un importe de 47.325,03 euros, el estudio geotécnico para la construcción de 240 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en el barrio de Las Torres. El contrato, con un plazo de ejecución de 30 días, permitirá conocer las características del subsuelo de las parcelas. Allí se proyecta la nueva promoción y establecer los criterios técnicos necesarios para la redacción del proyecto.

Parcela para la construcción de 240 viviendas de alquiler asequible en Las Torres

Paso necesario

El estudio geotécnico constituye una actuación necesaria para la preparación del proyecto de construcción, ya que permitirá analizar las propiedades del terreno. También establecer recomendaciones sobre la cimentación de las edificaciones, la estabilidad de los muros de sótano y los muros de contención. Los trabajos incluirán el reconocimiento geotécnico, ensayos de campo y laboratorio, análisis hidrogeológico y evaluación de la posible agresividad del terreno.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha señalado que “la licitación de este estudio geotécnico supone un nuevo paso en la preparación del proyecto de las 240 viviendas de Las Torres. Conocer en profundidad las características del terreno es fundamental para avanzar en el diseño de una promoción que debe responder a los criterios técnicos y de seguridad exigibles”.

Un estudio necesario para definir las soluciones constructivas

El pliego técnico establece que el estudio deberá determinar los diferentes niveles del subsuelo y sus características geotécnicas. También la posible existencia y localización del nivel freático y su incidencia en el desarrollo de las obras.

Este informe deberá aportar los parámetros necesarios para el dimensionado de las cimentaciones. Además, analizará la estabilidad de los taludes derivados de los movimientos de tierras y determinar las tensiones admisibles. Esto, además de los asientos previsibles de las construcciones proyectadas.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de octubre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Será conforme a las condiciones establecidas en el procedimiento de licitación en este enlace.

Una promoción en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria

La futura promoción se ubicará en dos parcelas de titularidad municipal situadas en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, en el barrio de Las Torres, detrás del Centro Comercial Las Ramblas. Ambas parcelas cuentan con acceso desde esta vía.

El proyecto contempla distintas edificaciones con alturas diferenciadas, de acuerdo con la documentación técnica incorporada al pliego del estudio geotécnico. La información obtenida durante los trabajos de campo y laboratorio servirá de base para establecer las hipótesis de cimentación y contención más adecuadas para las construcciones proyectadas.

La actuación se enmarca en el convenio suscrito en enero de 2026 entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, por el que la institución insular financia con 39,6 millones de euros la construcción de estas 240 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible.

El acuerdo establece que el Ayuntamiento actuará como promotor de la actuación y será titular de las viviendas resultantes.