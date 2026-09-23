Los accidentes en la Avenida Marítima de la capital grancanaria se han producido en ambos sentidos de circulación, a la altura del Hospital Materno Infantil y a la altura del Campus Universitario San Cristóbal

Sala operativa del 1-1-2 Canarias- Imagen 1-1-2 Canarias

Dos accidentes de tráfico registrados a primera hora de este miércoles en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria han provocado importantes retenciones en ambos sentidos de la circulación en la capital grancanaria.

Los siniestros se han producido en dos puntos diferentes de esta vía. Uno de ellos ha tenido lugar a la altura del Hospital Materno Infantil, mientras que el segundo se ha registrado a la altura del Campus Universitario de San Cristóbal.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias, hasta los lugares de los accidentes se han desplazado diferentes recursos de emergencia para atender las incidencias. Por el momento, no se dispone de información sobre posibles personas heridas.

En ambos accidentes se han visto implicados varios vehículos, lo que está dificultando la circulación y ha generado importantes retenciones durante las primeras horas de la mañana.

Vuelco en Lanzarote

Por otro lado, otro accidente de tráfico se ha registrado en la isla de Lanzarote, concretamente en la carretera LZ-2, a la altura de San Bartolomé.

En este caso, un vehículo ha sufrido un vuelco y uno de sus ocupantes ha resultado herido de carácter moderado. Los bomberos han tenido que intervenir para poder socorrer y liberar al afectado tras el accidente.

Los servicios de emergencia han actuado en el lugar para atender a los afectados y asegurar la zona.