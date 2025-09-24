El sábado 27 de septiembre, se celebrarán todas las especiales del 44º Rallye Villa de Teror. Tendrá 95 km de recorrido cronometrado

La nueva edición del Rallye Villa de Teror contará con 129 los participantes. Diez unidades de la categoría rallye2 están llamadas a luchar por las primeras posiciones, sin dejar de destacar a otros equipos con coches potentes.

El 44 Rallye Villa de Teror tendrá 129 participantes y 95 kilómetros de recorrido / Imagen de archivo

El número 1 lo portará el Citroën C3 de Yeray Lemez-Aitor Cambeiro, el 2 será propiedad del Hyundai I20 de Alexey Lukyanuk-Yuri Kulikov y el número 3 es para Miguel Suárez-Edu González.

En esta prueba tendrán también mucho que decir Pepe y Rosmen Díaz con su BMW 323, actualmente líderes regionales y provinciales.

Raúl Quesada y Tino Vega también participarán con el Hyundai i20 R5 de Toñi Ponce Sport, después de abandonar en los primeros compases del Rally Comarca Norte. El piloto de Valleseco está preparado para un ‘Villa de Teror’ que coincide, al mismo tiempo, con el campeonato regional. El equipo ha aprovechado estos meses para trabajar en la unidad de cara a esta recta final de temporada.

Raúl Quesada materializó su primer podio absoluto en un Rally Villa de Teror. Este año la prueba será penúltima parada del campeonato regional y la primera de la recta final en el certamen provincial.

Verificaciones técnicas

Durante la tarde de este viernes, 26 de septiembre, tendrán lugar en las Casas Consistoriales de Teror, el inicio de las Verificaciones Administrativas y posteriormente las Verificaciones Técnicas en la Plaza del Pino.

La Ceremonia de Salida será en la calle Real y los coches quedarán en Parque Cerrado delante de la Basílica. El sábado a primera hora se dirigirán a sus asistencias antes de dirigirse a los tramos cronometrados.

Horario de los tramos cronometrados

Este 44º Rallye Villa de Teror celebrará todas sus especiales en la jornada del próximo

sábado 27 de septiembre. Serán 95 km recorrido cronometrado. Estos serán los horarios de los tramos cronometrados:

‘Teror – Utiaca’ (10,36 km a las 9:20 h, 13:00 h y 16:50 h)

(10,36 km a las 9:20 h, 13:00 h y 16:50 h) ‘ Artenara – Cruz de Tejeda ’ (13,95 km a las 10:25 h, 14:05 h 17:55 h)

’ (13,95 km a las 10:25 h, 14:05 h 17:55 h) ‘Zumacal – Los Castillos’ (7,52 km a las 11:10 h, 14:50 h y 18:40 h)

Una vez completadas las nueve especiales, a las 19:00 horas, está prevista la llegada final a Teror.

Dónde ver en directo el 44º Rallye Villa de Teror

RTVC ofrecerá en directo varias de las pruebas del Rally Islas Canarias. Lo podrás seguir todo en rtvc.es.

Además te ofrecemos la posibilidad de ver en directo en nuestro canal de deportes en YouTube y en redes sociales un amplio despliegue de conexiones para que no te pierdas nada.

Viernes 26 de septiembre

21:00 – Directo ceremonia de salida

Sábado 27 de septiembre

11:30 – Reagrupamiento tras primera sección

15:40 – Asistencias tras segunda sección

19:00 – Llegada de los equipos a Teror

Además, el domingo 28 de septiembre en el programa Todo Rally podrán ver con detalle cómo ha transcurrido esta nueva edición del Rallye de Teror.