La cita automovilística contará con más de 250 kilómetros de recorrido y obligará a modificar los servicios de transporte público en varias líneas de guaguas

La emoción del motor volverá a encenderse este sábado 27 de septiembre en el 44º Rallye Villa de Teror. La jornada principal incluye nueve tramos cronometrados que pondrán a prueba la pericia de los pilotos y la resistencia de los vehículos. La prueba afectará a los recorridos de distintas líneas de Global.

El Citroën C3 Rally2 de Yeray Lemes y Aitor Cambeiro durante una prueba | Federación de Automovilismo de Las Palmas

El trazado suma un total de 257,81 kilómetros, de los cuales 95,50 son cronometrados. Los equipos afrontarán los enlaces restantes hasta completar la prueba.

Tramos cronometrados y horarios

Los pilotos abrirán fuego a las 9:20 horas en el tramo Teror – Utiaca (10,36 km). A partir de ahí, se disputarán de forma consecutiva los tramos Artenara – Cruz de Tejeda (13,95 km) y Zumacal – Los Castillos (7,52 km).

La estructura se repetirá en tres rondas hasta las 18:40 horas, cuando se dispute el último tramo en Zumacal – Los Castillos. La prueba concluirá alrededor de las 19:00 horas.

Restricciones de tráfico en Teror y Utiaca

Los tramos 1, 4 y 7 obligarán a cerrar la vía Teror – Utiaca entre las 08:30 y las 19:00 horas. Esto afectará de forma directa a la línea 214 de Global.

En el sentido Teror – San Mateo se suspenden las salidas de las 10:00, 12:00, 14:15 y 16:30 horas. En dirección contraria se cancelan las de las 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 y 17:30 horas.

Ajustes en la ruta Artenara – Cruz de Tejeda

Los tramos 2, 5 y 8 mantendrán cerrada la carretera desde las 08:30 hasta las 19:30 horas. La línea 218 operará con normalidad excepto en el trayecto Lanzarote – Teror de las 08:30 horas.

La línea 220 también sufrirá modificaciones. La salida de las 08:00 cubrirá un recorrido alternativo por Lanzarote y Tejeda, mientras que varias expediciones de la mañana y tarde quedarán suspendidas.

Cambios en el servicio hacia Los Castillos

Los tramos 3, 6 y 9 Zumacal – Los Castillos mantendrán cortes de tráfico de 09:00 a 20:00 horas. La línea 222 ajustará sus horarios y modificará el trayecto en las expediciones de las 14:15 y 16:30 horas.

La línea 232 quedará suspendida temporalmente en su servicio por Buen Lugar, Firgas y Los Chorros, pudiéndose verse afectados los transbordos.

En cuanto a la línea 255, esta funcionará con salidas limitadas durante el rallye. De Arucas a Altabacales habrá expediciones a las 09:05, 12:00 y 18:00 horas, mientras que de Altabacales a Arucas las salidas serán desde la Gasolinera de Los Castillos a las 09:30, 12:25 y 18:25 horas.