El piloto lanzaroteño ganó su tercer rally consecutivo, al que añadió su primer TC Plus

A dos citas para el final Yoday Betancort cuenta con ocho puntos de ventaja sobre Juan Carlos de la Cruz, primer líder en el Rally Villa de Teror y, a la postre, segundo clasificado. David Pérez completó el podio, logrando los puntos suficientes para alcanzar el cajón en la tabla provisional antes de que el ‘Villa de Teguise’ y el ‘Maspalomas’ bajen el telón de esta primera edición de la Rally4 Cup Canarias.

Primer pleno del conejero Yoday Betancort, más líder en la Rally4 Cup Canarias.

Con la edición número 44 del Rallye Villa de Teror comenzó la recta final de la Rally4 Cup Canarias, un campeonato que agrupa este año a los espectaculares Peugeot 208 Rally4. Con la cita grancanaria se ha dado el pistoletazo de salida a las tres últimas estaciones del año y, lo mejor, es que todo sigue aún sin decidirse.

Yoday Betancort y Pedro Viera, en plena racha de triunfos desde el Rally Norte celebrado en Tenerife en el mes de abril, no han levantado el pie del acelerador. En una de sus actuaciones más convincentes completaron el recorrido de esta prueba encabezando una ajustada tabla. Además, por primera vez en toda la temporada, han hecho pleno al sumar también los puntos de la victoria en el TC Plus.

Ocho puntos a su favor

Gracias a ello, el piloto lanzaroteño suma ahora ocho puntos de renta a su favor a dos pruebas para el final. Una nueva segunda plaza para el experimentado Juan Carlos de la Cruz, este fin de semana acompañado por el joven Alejandro Rodríguez, le permite mantener sus esperanzas al título en este certamen de promoción que se está celebrando entre las islas de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria.

Fueron los primeros líderes en el ‘Villa de Teror y, en todo momento, presionaron a los anteriores, pero por algo más de seis segundos, una diferencia más que ajustada, no han podido reeditar una victoria que se les resiste desde el estreno de la Rally4 Cup Canarias en el pasado Rally Isla de Lanzarote. David Pérez y Nazer Ghuneim sellaron las tres primeras posiciones. Si bien estuvieron lejos de

los dos primeros clasificados, los puntos materializados en el Rally Villa de Teror sí que han sido

muy jugosos para sus propios intereses. Tanto, que ahora ya son terceros en la tabla provisional

de la Rally4 Cup Canarias.





La Rally4 Cup Canarias volverá a reactivarse en escasas semanas con ocasión del Rally Villa

de Teguise (Lanzarote), para bajar el telón, el 1 de noviembre con el Rally de Maspalomas (Gran

Canaria), al mismo tiempo, prueba final del CCRA. La Rally4 Cup Canarias cuenta con el apoyo de Plus Car, Joyería Platino, Pirelli y el Grupo Stellantis con sus firmas Peugeot Sport, Opel Motorsport y Lancia HF Corse.

Clasificación

Yoday Betancort – J. Negrín/P. Viera Peugeot 208 Rally4 76 puntos

Juan C. de la Cruz – K. Glez./G. Espino Peugeot 208 Rally4 74 puntos

Daniel Medina – José Pérez Peugeot 208 Rally4 44 puntos

David Pérez – J. Hdez./N. Ghuneim Peugeot 208 Rally4 32 puntos

Camilo González – Daniel Fernández Peugeot 208 Rally4 18 puntos

Roberto Hernández – Carlos J. Fragiel Peugeot 208 Rally4 0 puntos



Victorias

Yoday Betancort: 2

Juan Carlos de la Cruz: 1

Podios

Juan Carlos de la Cruz: 3

Yoday Betancort: 3

Camilo González: 1

David Pérez: 1

Daniel Medina: 1

Scratch

Juan Carlos de la Cruz: 17

Yoday Betancort: 7

Victorias TC Plus