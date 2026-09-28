Los manifestantes reclaman al Gobierno aprobar el martes el ‘decreto Maricarmen’ con medidas sobre vivienda tras el desahucio de una mujer de 87 años

Unas 500 personas acampan en la Puerta del Sol para exigir el ‘decreto Maricarmen’. EFE

Unas 500 personas han amanecido este domingo en la Puerta del Sol de Madrid después de pasar la noche en un centenar de tiendas de campaña, según los datos de la Delegación del Gobierno.

Los participantes reclaman la aprobación del denominado ‘decreto Maricarmen’ en el Consejo de Ministros previsto para este martes, tras el desahucio de una mujer de 87 años ejecutado el pasado miércoles.

La acampada comenzó de forma espontánea después de la manifestación celebrada este sábado en Madrid bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’.

25.000 personas que participaron en la marcha

La Delegación del Gobierno cifra en unas 25.000 las personas que participaron en la marcha, que comenzó en la Puerta del Sol y terminó frente al Congreso de los Diputados, mientras que el Sindicato de Inquilinas eleva la asistencia a 300.000. La organización asegura además que el número de personas que han permanecido acampadas supera el millar.

Entre las medidas que reclama el Sindicato de Inquilinas se encuentran la renovación automática de los contratos de alquiler para que sean indefinidos, la congelación de las actualizaciones vinculadas al IPC y cambios en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.

Maricarmen, que permanece ingresada tras el desahucio, ha pedido al Gobierno que apruebe la norma para evitar que otras personas atraviesen una situación similar.

Personalidades como la actriz Aitana Sánchez Gijón se han acercado a la zona y han animado en redes sociales a apoyar esta sentada y a organizar actos similares en otras ciudades.

Madrid exige a la Delegación del Gobierno «reponer» la normalidad en Sol

El ayuntamiento de Madrid ha exigido este domingo a la Delegación del Gobierno «reponer cuanto antes» la normalidad en la Puerta del Sol, donde cientos de personas acamparon anoche al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda.

«La Delegación del Gobierno no puede mirar para otro lado ni cargar a otra administración con los problemas que causa su incapacidad e incompetencia para realizar sus funciones», ha sentenciado el consistorio en un comunicado, en el que exige que se aborden las consecuencias causadas por «su dejación de funciones y repongan la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes».

El ayuntamiento madrileño ha mostrado su «sorpresa» e «indignación» ante la acampada de la Puerta del Sol y ha acusado a la Delegación del Gobierno en Madrid de «permitir que eso ocurriera», además de recordar que, en 2011, con la protesta del 15M, los desalojos «fueron organizados y coordinados por la Delegación del Gobierno».

Acampada «ilegal»

Ha tildado la acampada de «ilegal» y ha señalado que la situación es «consecuencia directa de la dejación de funciones y la falta de diligencia de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior, o quizás de la deliberada decisión de permitir que esto ocurriera».

«Cuando comenzaron los asentamientos ilegales, la Policía Nacional se retiró de sus emplazamientos. Por ello, y para saber si este hecho se debió a una orden directa del delegado del Gobierno, el ayuntamiento de Madrid exige a la Delegación y al Ministerio del Interior una explicación», ha reclamado.

En ese sentido, el consistorio ha apuntado que «es a Delegación del Gobierno a quien le corresponde el control del orden público, especialmente cuando se refiere al derecho de manifestación». «La misma, sin embargo, debe adecuarse a lo comunicado por los organizadores y a lo así autorizado, algo que no ha sucedido en esta ocasión», ha puntualizado.