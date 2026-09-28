El programa de La Radio Canaria aborda la importancia del reconocimiento emocional cotidiano este lunes a las 22:00 horas

La Radio Canaria emite este lunes 28 de septiembre, a partir de las 22:00 horas, una nueva entrega de ‘Siempre nos quedará París’, el espacio dedicado a la inteligencia emocional y la salud mental que dirige y presenta la periodista Rosa Vidal. Bajo el título «La deuda invisible. Palabras que salvan», el programa examina el impacto de expresar el agradecimiento en las relaciones personales y profesionales, así como la tendencia social a corregir los aspectos negativos en lugar de verbalizar las acciones positivas.

Durante la emisión, el espacio profundiza en el sesgo de negatividad, los beneficios de la validación emocional y las dinámicas que llevan a asumir el afecto sin comunicarlo. La propuesta invita a entrenar el reconocimiento cotidiano a través de la denominada ‘Teoría de Decírselo’, una iniciativa orientada a trasmitir mensajes de valoración de forma explícita.

La regla práctica de los ‘3 Díselo’

El programa propone también a los oyentes un ejercicio práctico denominado la regla de los ‘3 Díselo’, estructurado en enviar tres mensajes concretos de agradecimiento o reconocimiento: uno sencillo, uno valiente y uno pendiente.

‘Siempre nos quedará París’ se emite cada lunes de 22:00 a 24:00 horas en La Radio Canaria, abordando contenidos de desarrollo personal y bienestar desde un enfoque divulgativo.