‘Identidades’ explora la riqueza histórica, natural y cultural de los barrancos canarios

El programa de Televisión Canaria muestra cómo estos accidentes geográficos han moldeado la vida y las tradiciones del Archipiélago este viernes a las 23:20 horas

Televisión Canaria emite este viernes 2 de octubre, a las 23:20 horas, un nuevo episodio de ‘Identidades’, titulado ‘Barrancos’, que propone un recorrido por algunos de los paisajes más característicos y profundos del Archipiélago. La entrega, presentada por el músico y divulgador Benito Cabrera junto a los creadores de contenido Elena Marrero y Luis Cabrera, se acerca a estos cauces no solo como accidentes geográficos, sino como espacios clave donde se cruzan la naturaleza, la historia, las formas de vida, los relatos populares y las distintas maneras de habitar el territorio.

El programa visitará enclaves emblemáticos como el Barranco del Infierno (Tenerife), el del Agua o de la Peña (Fuerteventura), Fataga (Gran Canaria) y La Laja (La Gomera). A través de este itinerario, la emisión muestra cómo estos entornos han funcionado históricamente como refugios de biodiversidad, vías de comunicación, zonas de cultivo, lugares de devoción y escenarios indispensables de la vida cotidiana.

Mediante entrevistas, localizaciones y relatos visuales, el espacio profundiza en la estrecha relación entre el agua, la piedra, la vegetación y las comunidades que han aprendido a desenvolverse en torno a esta geografía.

Fotogramas del episodio dedicado a los barrancos canarios que se emite este viernes 2 de octubre a partir de las 23:20 horas.

Música y expresión artística en la naturaleza

La propuesta incorpora también manifestaciones artísticas vinculadas directamente al territorio. El diálogo entre el paisaje y la creación se completa con actuaciones musicales e intervenciones coreográficas integradas en los propios espacios naturales.

‘Identidades’ ofrece así una mirada contemporánea sobre la cultura y el patrimonio de las Islas. El capítulo estará disponible también en la plataforma Canarias Play tras su emisión en Televisión Canaria.