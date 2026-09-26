Pablo Álvarez en Lanzarote: “Queda mucho trabajo para ver a un astronauta español en la Luna”

El astronauta de la Agencia Espacial Europea que espera poder hacer su primer viaje fuera del planeta antes de 2030 Pablo Álvarez está en Lanzarote completando parte de su entrenamiento

Pablo Álvarez, astronauta español de la Agencia Espacial Europea (ESA) que completa durante tres semanas parte de su entrenamiento en Lanzarote considera que aún es pronto para ver a un español pisar la Luna, pues «todavía queda mucho trabajo para que sea posible», ha declarado este sábado.

Encuentro con el astronauta Pablo Álvarez

Estancia en Lanzarote

Este sábado Álvarez ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parque Natural de los Volcanes junto a Loredana Bessone, responsable del proyecto; al presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, y al consejero insular de Geoparque, Reserva de la Biosfera y Medio Ambiente, Samuel Martín.

El astronauta espera poder hacer su primer viaje fuera del planeta, a la Estación Espacial Internacional, antes del año 2030, fecha a partir de la cual se baraja el objetivo de viajar nuevamente a La Luna pero sin expectativas de figurar en esa misión. Álvarez explicó que «no van a dejar que un astronauta novato vaya primero a la Luna», ha dicho, aunque sin renunciar al sueño de ir algún día.

“Voy a estar preparándome y dejándome la piel para formarme y estar lo más preparado posible para tener, quizás, en el futuro esa oportunidad”, aseguró Álvarez. El joven es astronauta desde hace cuatro años, si bien es la primera vez que realiza este tipo de entrenamiento.

Entorno volcánico

En Lanzarote, en un entorno volcánico, los astronautas aprenden a interpretar las unidades de lava y los distintos eventos volcánicos. «Una formación como esta cambia la forma en la que ves el entorno. Donde antes veía una montaña, ahora veo un volcán con distintos eventos que han sucedido a lo largo del tiempo», ha subrayado.

Sobre la isla, destacó la buena conservación de algunos espacios «inmaculados», con un paisaje que quedó «congelado» tras las erupciones, algo que «solo se puede conseguir en un sitio tan especial como Lanzarote, muy árido y sin la influencia de otros ambientes erosivos», ha opinado. Para el astronauta, «Lanzarote es el mejor sitio del mundo para poder aprender cómo va a ser la futura misión a la Luna».

El principal objetivo de este entrenamiento geológico es aprender a entender cómo es el entorno volcánico y cuál es el lenguaje que usan los geólogos y los científicos.

«Como astronautas, tenemos que aprender muchas cosas, biología, mecánica, ingeniería…, pero es importante hablar el mismo idioma que los científicos, porque nosotros somos sus manos y sus ojos en el espacio», ha indicado Álvarez.

Los astronautas han llevado a cabo varias travesías en distintas zonas de la isla en las que han tenido que identificar elementos del terreno, como rocas, materiales, erupciones o distintas formaciones volcánicas.

Artemis IV

Sobre cómo imagina su primer viaje espacial, dijo que «es muy fácil vivir pensando en el futuro», pero que siempre intenta «poner los pies en la tierra y pensar que la vida sucede hoy y disfrutar de cada entrenamiento y cada pequeño pasito».

«Tenemos tantas simulaciones y tantos ensayos que casi me lo imagino como un día más en la oficina», ha añadido.

También ha apuntado que el objetivo es que todos los astronautas de su generación vuelen antes del año 2030 y que con la misión Artemis III van a preparar el equipamiento y las operaciones necesarias para que con Artemis IV se pueda volver a la Luna, que no pisa un humano desde el año 1972.

«La exploración espacial sigue siendo tremendamente complicada. Cuanto más nos adentremos en el sistema solar, más complejo va a ser, y realmente no sabemos cuándo vamos a conseguirlo. Pasito a pasito, todos los ladrillos hacen muro, pero queda mucho muro que construir”, ha apuntado el astronauta español.

10 años con el proyecto en Lanzarote

Por su parte, Bessone, responsable del proyecto Pangaea, que se ha desarrollado también en Italia y Alemania, ha destacado que ya son diez los años en que se ha llevado a cabo este entrenamiento en Lanzarote, participando en el primero de ellos el astronauta y ex ministro Pedro Duque.

«Llevamos 10 años viniendo a Lanzarote y por aquí han pasado 30 astronautas. Estoy segura de que alguno de ellos, dentro de no tanto tiempo, va a estar en la Luna y va a aplicar directamente los conocimientos que hemos adquirido aquí en Lanzarote a la exploración lunar”, ha sentenciado.