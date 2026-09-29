Se hunde un atunero en el puerto de Arrecife

Salvamento Marítimo intentó reflotar la embarcación, que tenía una vía de agua pendiente de reparación. El barco llevaba unos 10.000 litros de gasóleo en sus tanques y se han desplegado barreras anticontaminación

El atunero Monte Arballu se ha hundido este martes en el puerto de Arrecife, en Lanzarote, donde permanecía atracado con una vía de agua que todavía no había sido reparada, según han informado fuentes del Consorcio de Emergencias de la isla.

Informan: Álvaro Meana / José Aldeguer

Las mismas fuentes han precisado que no hay que lamentar daños personales, ya que no había nadie en el interior de la embarcación cuando se produjo el hundimiento.

Intento de reflotamiento

Salvamento Marítimo intentó reflotar el barco en el muelle de Puerto Naos, donde se encontraba atracado, aunque la operación no tuvo éxito.

Tras el hundimiento, la Autoridad Portuaria de Las Palmas señalizó la zona. Ahora, una empresa especializada tendrá que intentar sacar la embarcación del fondo de la dársena.

Medidas preventivas ante un posible derrame

Por el momento, no se aprecia que el hundimiento haya provocado ningún derrame, aunque el atunero tenía unos 10.000 litros de gasóleo en sus tanques.

Ante este riesgo, se han desplegado de manera preventiva dos barreras anticontaminación y se han activado los planes de emergencia.

Uno de los atuneros artesanales que quedan en Lanzarote

Construido en 1965, el Monte Arballu forma parte de los seis atuneros que quedan en la flota artesanal de cerco de Lanzarote. Junto al Monte Arballu, la flota cuenta con el Santuario Barquereño, Zeruko Eregiña, Izar Aklde, Cima de Oro y Ave Maria II.