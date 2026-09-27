Estaba prevista en la mañana del domingo la celebración de la séptima y cuarta jornada de Liga de barquillos de 5 metros

El poco viento obliga a suspender la doble jornada liguera de barquillos de 5 metros / Lanzarote Deportiva

Las condiciones meteorológicas volvieron a marcar la actividad de la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote, obligando a suspender la doble jornada liguera prevista para los barquillos de 5 metros. Las previsiones ya apuntaban a una jornada complicada por la escasez de viento, una situación que terminó confirmándose y que hizo imposible garantizar unas condiciones adecuadas para la competición.

Las previsiones eólicas ya advertían de la posibilidad de contar con poco viento durante la jornada. Además, conforme se aproximaba el momento de la competición, la dirección fue rolando, pasando del viento del norte a una componente del sureste.

Pese a este escenario, el Comité de Regatas salió al agua con la intención de encontrar un campo de regatas estable y factible para poder disputar las pruebas. El objetivo inicial era que los barquillos de 5 metros pudieran completar la séptima regata de la Liga y, posteriormente, afrontar también la jornada 4, aplazada en su momento.

Jornada cancelada

Los equipos comenzaron a prepararse para la salida. Sin embargo, las dificultades aparecieron desde el primer intento. Los barquillos, condicionados también por la corriente, protagonizaron un fuera de línea general, por lo que el juez de regata procedió a realizar un nuevo llamamiento para preparar otra salida.

Fue entonces cuando los balizadores trasladaron al Comité de Regatas una nueva complicación: el viento estaba cayendo de manera significativa a lo largo del campo, llegando a situarse en escasos tres nudos.

Ante esta situación, el Comité decidió aplazar la salida y continuar trabajando en la búsqueda de un campo de regatas que reuniera unas condiciones mínimas para poder competir con garantías. La espera no permitió encontrar la solución deseada. Mientras el Comité de Regatas trataba de recuperar unas condiciones que hicieran posible la celebración de las pruebas, el viento continuaba perdiendo intensidad.

Con el paso de los minutos, también se fueron reduciendo las posibilidades de poner en marcha la competición. Finalmente, después de casi una hora de espera y trabajo sobre el terreno, el Comité de Regatas comunicó la cancelación de la jornada.

A la espera de nueva fecha

La suspensión supone un inconveniente en el calendario de la competición, precisamente cuando se aproxima el tramo decisivo de la temporada. El final de la competición regular está cada vez más cerca y también se aproxima la celebración del Campeonato de Canarias, por lo que será la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote la encargada de determinar cómo proceder con las pruebas que han quedado pendientes.

Por el momento, el viento ha vuelto a imponerse a la competición. Los barquillos de 5 metros tendrán que esperar a una nueva oportunidad para regresar al campo de regatas y continuar con una temporada que encara ya su tramo final.