Huelga indefinida en el servicio de recogida selectiva de basura de Lanzarote

CCOO convoca huelga indefinida desde el próximo 13 de octubre en el servicio de recogida selectiva de basura de Lanzarote, que gestiona la empresa Urbaser

Imagend de recogida de basura de Urbaser. Imagen: Urbaser

El sindicato CCOO ha convocado una huelga indefinida que comenzará el próximo 13 de octubre en el servicio de recogida selectiva de residuos, que gestiona la empresa Urbaser, según informa el propio sindicato en un comunicado.

Esta decisión se ha adoptado tras el acuerdo unánime de la asamblea de trabajadores «y ante la falta de avances en la negociación colectiva y el reiterado incumplimiento de derechos laborales y de prevención de riesgos», apunta el sindicato.

La huelga, de carácter indefinido, afectará a todo el personal que presta servicios en el centro de trabajo de recogida selectiva de Lanzarote. El comité de huelga está presidido por Echedey Hernández Martín, con el asesoramiento de CCOO.

Reivindicaciones

La convocatoria, señala la nota, se sustenta en una larga lista de reivindicaciones «que la empresa ha ignorado sistemáticamente».

El sindicato destaca que una de ellas se relaciona con la prevención de riesgos laborales, dada la falta de adecuación y mantenimiento de vehículos y herramientas de trabajo y de estudios ergonómicos o del consumo metabólico.

Otros puntos serían la aplicación del plus por días festivos, el incumplimiento de los períodos mínimos de descanso, en la entrega, reposición y disponibilidad de la ropa de trabajo, los reconocimientos médicos fuera del horario o el impago de las horas nocturnas efectivamente trabajadas y registradas.

Por otra parte, CCOO destaca el bloqueo de la negociación colectiva para actualizar las condiciones salariales, congeladas desde el 31 de diciembre de 2024.

La representación sindical recuerda que el Cabildo de Lanzarote, como administración titular del servicio, tiene la responsabilidad de garantizar que la empresa adjudicataria cumpla con la legalidad laboral.

«No es comprensible que desde el Cabildo se manifieste respeto por los derechos laborales mientras se permite que Urbaser incumpla los descansos, la prevención de riesgos y el convenio colectivo», señalan desde CCOO.

A pesar de la convocatoria de huelga, el comité de huelga y CCOO mantienen su disposición a negociar con la dirección de Urbaser para alcanzar acuerdos que la eviten.