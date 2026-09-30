La embarcación salió de forma irregular de Agadir hace tres días con 51 personas que querían llegar a Canarias y ya han conseguido dar con su paradero

A primera hora de esta mañana aún no habían dado con la embarcación precaria que salió hace tres días desde Agadir rumbo a Canarias. Lo hizo de forma irregular y con 51 personas que querían llegar a Canarias. Tras un aviso, Salvamento Marítimo de Lanzarote activó una salvamar para encontrarlos. Finalmente, sobre las 10:00 horas consiguieron dar con ellos y comenzar su traslado a tierra.

Salvamar de Salvamento Marítimo. SALVAMENTO MARÍTIMO (Foto de ARCHIVO) 12/10/2020

51 personas que pidieron auxilio

Son 51 personas que iban en una patera al norte de esta isla, posición de la que informaron a los servicios de emergencia en una llamada telefónica.

A su encuentro partió la Salvamar Ácrux, en tanto el avión Sasemar 101 rastreaba desde el aire para dar con esta embarcación de madera, ha explicado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.

El dispositivo de búsqueda ha dado resultado, ya que se ha podido socorrer a los 51 ocupantes de esta barquilla, a los que se prevé desembarcar en Arrecife sobre las 11.00 horas.