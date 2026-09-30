Salvamento Marítimo localizó la embarcación a unos nueve kilómetros del islote y trasladará a sus ocupantes al puerto de Arrecife

La Salvamar Al Nair ha rescatado este miércoles a 50 migrantes de origen magrebí que viajaban en una patera localizada al este del islote de Alegranza, en Lanzarote, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

Imagen de archivo. Salvamento Marítimo

Una llamada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias 112 alertó de la presencia de la embarcación. Todos sus ocupantes son mayores de edad y se encuentran en aparente buen estado de salud, según las mismas fuentes.

Localización y rescate

Tras recibir el aviso, Salvamento Marítimo movilizó el helicóptero Helimer 211, que localizó la posición de la patera. Posteriormente, la Salvamar Al Nair se desplazó hasta la zona y procedió al rescate de sus ocupantes.

La embarcación se encontraba a unos nueve kilómetros al este de Alegranza. La Salvamar Al Nair tiene previsto llegar al puerto de Arrecife a las 19:40 horas, según las previsiones facilitadas por Salvamento Marítimo.

Otro rescate al norte de Lanzarote

Salvamento Marítimo había localizado este miércoles otra patera que había salido de forma irregular de Agadir hace tres días. En la embarcación viajaban 51 personas con destino a Canarias. Se encontraba al norte de Lanzarote y sus ocupantes habían alertado a los servicios de emergencia mediante una llamada telefónica.

Tras recibir el aviso, Salvamento Marítimo movilizó la Salvamar Ácrux y el avión Sasemar 101, que rastreó la zona desde el aire hasta localizar la embarcación, de madera. El dispositivo permitió socorrer a los 51 ocupantes y desembarcarlos en Arrecife.

Senegal rescata a 134 migrantes en alta mar

La Marina de Senegal ha rescatado a 134 migrantes que navegaban en un cayuco a unos 90 kilómetros al noroeste de Dakar, según ha informado este miércoles la Armada del país africano.

«Los migrantes rescatados desembarcaron en la Base Naval Almirante Faye Gassama (de Dakar) y fueron entregados a las autoridades competentes», añade la Armada senegalesa en un comunicado publicado en sus redes sociales, sin facilitar más detalles sobre el estado o la identidad de estas personas.

Aunque las autoridades no han precisado el destino de la embarcación, Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a Canarias. Además, la ruta migratoria entre la costa africana y Canarias está considerada una de las más peligrosas del mundo.