‘Noveleros’ recorre las playas más recónditas de Canarias

El programa descubre paisajes costeros que no aparecen en las guías a través de las historias de sus protagonistas este martes a las 22:30 horas

Televisión Canaria emite una nueva entrega de ‘Noveleros’ titulada ‘Playas Secretas’ este martes 7 de julio a las 22:30 horas. En este episodio, el formato se adentra en algunos de los rincones costeros más aislados del archipiélago para mostrar espacios naturales poco conocidos y las vivencias de personas que comparten un fuerte vínculo con el litoral de las islas a través de la aventura, el activismo, la tradición o la fotografía.

La primera de las historias la protagoniza Santi, un aficionado a las actividades al aire libre que, junto a su grupo de amigos, emprende una travesía en kayak por el océano. Esta afición común los lleva a descubrir calas apartadas y de difícil acceso que escapan a los circuitos habituales.

Por su parte, en Fuerteventura, Alina muestra el funcionamiento de su proyecto «Limpiaventura«. Desde la infancia acompañaba a su padre a retirar residuos de la costa, una labor que con el tiempo ha transformado en una iniciativa de turismo sostenible y concienciación ambiental que involucra a personas de distintas nacionalidades en el cuidado de las playas majoreras.

Imágenes de Santi y Alina, dos de los protagonistas de esta entrega sobre historias relacionadas con las costas canarias menos conocidas.

La costa de Tenerife es el escenario de Javier y Conchi, un matrimonio vecino de Agua García que lleva 38 años compartiendo su vida y su afición por la pesca. El programa los acompaña en una de sus escapadas improvisadas hacia zonas costeras apartadas, donde la complicidad y las dinámicas cotidianas marcan sus jornadas junto al mar.

Finalmente, en Gran Canaria, Daniel y Josefina recorren enclaves poco frecuentados de la isla. Daniel compagina su profesión de ingeniero con su interés por la fotografía, una disciplina con la que busca capturar la esencia de estos paisajes marinos menos conocidos.

Con esta entrega, ‘Noveleros’ continúa poniendo en valor el entorno natural y humano de Canarias, mostrando el día a día y el arraigo de sus habitantes a través de relatos sencillos, contados con cercanía por sus propios protagonistas.