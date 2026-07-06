Información y entretenimiento continúan este verano en ‘De la Noche al Día’

El magacín informativo de La Radio Canaria, entre las 06:30 horas y las 11:00 horas, se ocupará este martes de la última hora sobre Venezuela, charlará con la jueza Victoria Rossell sobre el caso ‘La Manada’, del que se cumplen diez años, y avanzará desde La Laguna, (Tenerife), el comienzo de las fiestas de San Benito Abad

Durante todo el verano, los oyentes de La Radio Canaria estarán puntualmente informados, desde las 06:30 horas y hasta las 11:00 horas, en el magacín matutino ‘De La Noche al Día’. Con Estíbaliz Pérez al frente, el informativo arrancará mañana martes a las 06:30 horas con la crónica de Samuel López con los últimos datos de la situación en Venezuela tras los recientes terremotos.

Estíbaliz Pérez, dirige y conduce ‘De La Noche al Día’, informativo matutino de La Radio Canaria

La periodista Raquel Quiñones se sumará a los boletines informativos, así como Vicky Palma estará al frente de la información meteorológica, Eugenio González avanzará las claves informativas de la jornada y Carlos García traerá las noticias recogidas en la prensa diaria y la agenda cultural.

A las 07:00 horas llegará el espacio para las entrevistas. Santiago Sesé, reelegido presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, abre la ronda semanal, mañana martes, para valorar, entre otros, los últimos datos sobre absentismo laboral en Canarias.

Conexión con TV Canaria

Entre las 07:40 horas y las 08:00 horas llegará la conexión simultánea con Televisión Canaria. Será el espacio de los invitados que mañana martes protagonizan Matilde Asiaín, consejera de Hacienda y Asuntos Europeos y relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, que pondrá sobre la mesa los resultados del ultimo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Le seguirán Ithaisa Domínguez, directora del Instituto Geográfico de Canarias, (IGN), y Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC, para poner al día los motivos que retrasan la creación del Centro Nacional de Volcanología.

¿El apellido de la madre primero? Este será el asunto a tratar en el meridiano del programa con la graduado social Mariló Guemes, a partir de las 08:40 horas, respecto a la decisión que tendrá que tomar el Tribunal Supremo sobre el caso, a este respecto, de un niño en Tenerife.

Se cumplen diez años del caso ‘La Manada’, histórica condena por violación en grupo ocurrida en las fiestas de San Fermín, (Navarra), en 2016. El caso provocó un intenso debate social y removió algunos cimientos de la Justicia en España. Archivo

Diez años de La Manada

Noemí Galván, responsable de Igualdad en RTVC charlará a las 09:00 horas con la jueza Victoria Rossell, cuando se cumplen diez años de la sentencia sobre el caso de ‘La Manada‘ que supuso un antes y un después en España en relación a los casos de violaciones en grupo. Rossell ejerció como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género entre 2020 y 2023 .

Instantánea de la romería de San Benito Abad en La Laguna, Tenerife. Archivo

Romería San Benito

El magacín matinal ‘De la noche al día’ reservará un espacio, además, para dar cuenta del calendario de fiestas populares. Este martes 7 de julio se trasladará con Alexis González y Marian Moragas hasta la localidad tinerfeña de La Laguna para hacer un avance de las fiestas de San Benito Abad y de su romería regional que transmitirá en directo, un años más, La Radio Canaria.

‘De la Noche al Día’, primer informativo de la jornada en La Radio Canaria, continúa su andadura durante el verano