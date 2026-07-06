​El espacio de La Radio Canaria, que dirige y presenta Rosa Vidal, aborda las vacaciones como el detonante de los divorcios en septiembre este lunes, de 22:00 a 24:00 horas

El programa de La Radio Canaria ‘Siempre nos quedará París’ aborda en esta nueva edición ¿Por qué septiembre es uno de los meses con más divorcios?. El espacio que conduce la periodista Rosa Vidal se centra este lunes 6 de julio, de 22:00 a 24.00 horas, en este fenómeno que dispara el número de rupturas durante las vacaciones, etapa estival que se convierte en un punto de inflexión de muchas parejas.

En este contexto, en este episodio se profundizará en cómo la convivencia intensiva, las expectativas frustradas, el estrés acumulado durante el año laboral y, sobre todo, la falta de comunicación real, actúan como un catalizador que acelera las crisis sentimentales, en especial, en edades comprendidas entre los 40 y 49 años.

​Durante la emisión del programa se pondrá en foco en las causas detrás de una ruptura que, según señalan los especialistas, las más frecuentes son el desgaste emocional y desenamoramiento, las infidelidades, dificultades económicas o discrepancias en la educación de los hijos, la influencia de las familias políticas, incompatibilidad de caracteres, hasta problemas más graves como las adicciones, violencia o gestión de enfermedades.



​A estos factores se añaden el aumento generalizado del precio de la vivienda que está obligando a muchas parejas a retrasar una decisión que ya tienen tomada, haciendo más complejos los procesos de ruptura.

​A través de testimonios y análisis, el programa invitará a comprender por qué las vacaciones fortalecen a unas parejas y ponen fin a otras y recordará que, en ocasiones, reconocer el problema a tiempo puede ayudar a reconstruir la relación y, cuando ya no es posible, afrontar la separación de la mejor manera.

‘Siempre nos quedará París’ reivindica la importancia de cuidar la salud mental con la misma atención que se presta a la salud física y recuerda que atravesar momentos de oscuridad no significa permanecer en ellos para siempre. Un mensaje de esperanza que pone en valor la resiliencia, el acompañamiento y la posibilidad de volver a empezar.