Eloísa González entrevista al periodista y escritor valenciano, autor del libro ‘Mamá está dormida’, donde narra su experiencia personal al cuidado de su madre

Televisión Canaria ofrece este lunes 6 de julio, a partir de las 21:30 horas, una nueva edición de ‘Gente Maravillosa‘, con la atención puesta en el cuidado de las personas mayores. Para reflexionar sobre esta realidad, el programa contará con la participación especial de Máximo Huerta, periodista y escritor valenciano, autor del libro ‘Mamá está dormida’, donde narra su experiencia personal tras dejar Madrid para regresar a su pueblo y cuidar de su madre.

Eloísa González junto al periodista y escritor Máximo Huerta, invitado de ‘Gente Maravillosa’.

Durante la entrevista con Eloísa González, Máximo hablará abiertamente sobre el impacto emocional de convertirse en cuidador, el miedo a ver deteriorarse a un ser querido y la importancia de acompañar a nuestros mayores hasta el final.

El programa abordará la falta de tolerancia hacia muchos mayores que, en ocasiones, son tratados como una carga o un estorbo dentro de su propio entorno familiar. Una situación dolorosa que también pone el foco en quienes asumen el papel de cuidadores y viven esa responsabilidad con enorme desgaste emocional y, muchas veces, en soledad.

Para incidir en ese aspecto , la cámara oculta recreará la situación en la que una mujer mayor es despreciada y abandonada por un familiar que considera que cuidar de ella es una molestia. Una vez más, ‘Gente Maravillosa’ pondrá a prueba la empatía y la sensibilidad de la ciudadanía.

Eloísa González y Máximo Huerta, junto a un grupo de mayores canarios, en el plató de ‘Gente Maravillosa’.

Homenaje a los mayores de Canarias

Además, esta noche servirá también para rendir homenaje a los mayores canarios que siguen disfrutando de la vida con vitalidad y entusiasmo. El programa contará con testimonios emocionantes de personas mayores que continúan activas, estudiando, haciendo deporte, cultivando amistades y demostrando que nunca es tarde para seguir viviendo plenamente.

El programa estará llena de momentos emotivos, sorpresas y reconocimientos a personas anónimas que representan los valores de empatía, amor y respeto hacia nuestros mayores.

Más de 150 personas participarán como público virtual, conectadas desde distintos puntos del archipiélago, para sumarse a esta reflexión colectiva sobre el envejecimiento, la importancia de los cuidados y el valor de la familia.

Televisión Canaria reafirma una noche más su compromiso con una televisión socialmente responsable, dando visibilidad a historias humanas que invitan a reflexionar y a construir una sociedad más empática y tolerante.